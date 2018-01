Orléans, France

A Orléans (stade de la Source), le Stade de Reims bat Orléans 2-0

Mi-temps : 2-0

2-0

nuageux

bon

3480

Mr. Castro

BUTS - Pour Reims : Chavarria (27e), Siebatcheu (42e).

AVERTISSEMENTS - aux Orléanais Gabriel Mutombo (34e) et Ferris N'Goma (80e).

ORLEANS : Gallon - Cambon, Mutombo, Monfray, Benkaïd (Le Tallec, 66e), Seidou, D'Arpino, Ziani (cap), Bouby (N'Goma, 66e), Poha (Perrin, 66e), Gomis. Entr. : D. Ollé-Nicolle.

REIMS: Mendy - Métanire, Jeanvier, Abdelhamid, Bouhours, Da Cruz (cap), Chavalerin, Diego (N'Dom, 82e), Oudin (Martin, 64e), Chavarria, Siebatcheu (Ngamukol, 87e). Entr. David Guion

75%. C'est le ratio de victoires du Stade du Reims cette saison après 20 matchs. Une statistique qui montre la domination des protégés de David Guion dans un championnat où les poursuivants, malgré les efforts, tirent la langue pour suivre la cadence. Car forts d'une prestation solide, à défaut d'être XXL à Orléans, les Rémois s'offrent désormais (mais provisoirement) 10 points d'avance sur ses dauphins. Un rétroviseur qui n'est pour l'instant pas utile tant Danilson Da Cruz & co ne s'occupent que d'eux, à raison.

Au Stade de la Source, les Marnais n'ont pas toujours été sereins. Ils furent parfois brouillons, et physiquement moins impressionnants qu'en 2017. Et pourtant... Même une situation très chaude suite à une tête orléanaise claquée par Edouard Mendy sur la transversale n'a pas fait trembler les Rémois. Pour preuve la réaction immédiate, conclue par Jordan Siebatcheu dont le but est finalement refusé pour hors-jeu. Pas le temps de se dire que le vent avait tourné que Pablo Chavarria, opportuniste malin, contrait le gardien Gauthier Gallon pour ouvrir le score. Altruiste ensuite, l'Argentin offrait à Jordan Siebatcheu son 10e but de la saison. A 2-0, le score était fait, et plus rien ne sera marqué lors d'une seconde période moins enthousiasmante. Peu importe, le Stade de Reims enchaîne un 5e succès de rang en L2, un 10e match sans défaite. 2018 ressemble déjà à la fin de 2017. A en battre des records ?

VIDEO | La réaction du capitaine du @StadeDeReims Danilson Da Cruz après la victoire à @US_Orleans (0-2) #FBsport#USOSDRpic.twitter.com/U6S0z2eXaI — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 12, 2018

VIDEO | La réaction du gardien de but du @StadeDeReims Edouard Mendy après la victoire à @US_Orleans (0-2) #FBsport#USOSDRpic.twitter.com/5b6XwKD0vp — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 12, 2018