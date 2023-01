Ligue 2 (J20) : le Stade Lavallois à Caen pour le doublé

Après son écrasante victoire au mois d'octobre à Le Basser (4-0), le Stade Lavallois retrouve Caen ce samedi pour la 20e journée de Ligue 2. Le SM Caen, une place forte du foot français, un club emblématique pour l'attaquant lavallois Simon Elisor : "Caen reste un super club de Ligue 1 même s'il est aujourd'hui en Ligue 2. J'ai toujours connu Caen en L1 quand j'étais petit. Donc jouer à Caen, ce n'est pas rien. C'est un super stade, il y a une bonne ambiance, un beau terrain. On ne pourra que prendre du plaisir là-bas et essayer d'aller chercher des points, c'est l'objectif."

Un joli stade mais une équipe qui a besoin de se rassurer. Avant la victoire à Sochaux la semaine dernière, les Normands ont enchaîné cinq matches sans succès. Au-delà de la situation de l'adversaire, c'est l'enchaînement de trois matches en une semaine qui préoccupe l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli : "on repart dans une semaine très intense avec trois matches en six jours dont deux déplacements. Ce sont trois belles affiches, trois gros morceaux donc c'est hyper stimulant à préparer et on sent, chez les joueurs, beaucoup d'envie pour jouer ce type de match."

Lors du dernier match de Laval à d'Ornano, le Stade Lavallois s'était incliné 2-1. En janvier 2014, il y avait déjà sur la feuille de match Jordan Adéoti, Anthony Gonçalves et Kevin Perrot.

Sans Duterte, Perrot, Ferhaoui ni Da Silva

Pour ce match à Caen, le défenseur Bryan Goncalves est suspendu et le gardien numéro 2, Maxime Hautbois est blessé. Rémy Duterte, Ryan Ferhaoui, Kevin Perrot et Sébastien Da Silva n'ont pas été retenus par le coach, Olivier Frapolli.

Le groupe de 18 joueurs convoqué par Olivier Frapolli. - Stade Lavallois

Suivez la rencontre Caen / Laval sur France Bleu Mayenne ce samedi à partir de 18h45 avec toute l'équipe, Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.