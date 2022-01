Ligue 2 (J20) - Malgré les absences, le DFCO veut bien démarrer 2022 contre Nîmes

"Le football qu'on veut jouer ici, c'est un football offensif". Tout en étant plus imperméable en défense. Dès le début 2022, le message est clair du côté du DFCO, et les résolutions sont prises à la veille de la réception de Nîmes, samedi 8 janvier 2022 pour la 20e journée de L2.

Décimé par les absences (cas de covid, suspendus, blessés, joueurs à la CAN), le DFCO veut démarrer l'année 2022 de la plus belle des manières. Galvanisés par leur dernier succès 3-0 à Nancy, juste avant la trêve, les "Rouges" reçoivent Nîmes samedi 8 janvier 2022, dans un Stade Gaston Gérard réduit à 5000 spectateurs à cause des nouvelles règles sanitaires. L'occasion pour le DFCO d'attaquer l'année sur une bonne note, face à des Crocos également relégués de Ligue 1 - et qui avaient gagné 2-1 à l'aller contre Dijon.

Le début d'année, c'est traditionnellement le moment de prendre des (bonnes) résolutions. En conférence de presse, Patrice Garande a ainsi formulé ses vœux en termes de jeu pour la deuxième partie de saison, ce fameux "nouveau championnat" qui commence après la trêve - selon l'un des poncifs du football.

"Au niveau des principes de jeu on ne va pas changer. Je veux continuer de voir une équipe qui va de l'avant, qui attaque, qui marque des buts. Je pense même qu'on pourrait marquer plus de buts, annonce l'entraîneur du DFCO Patrice Garande, qui regrette encore certaines rencontres avec énormément d'occasions ratées. Il faut garder cet état d'esprit. Le football qu'on veut jouer ici, c'est un football offensif".

L'efficacité offensive n'est pas le seul défi du DFCO en cette nouvelle année. "Si on veut remonter au classement et avoir des ambitions, il faut qu'on soit plus performants défensivement, détaille Patrice Garande. Il y a des choses à faire, très concrètement". L'ancien coach de Toulouse qui insiste également sur le côté "psychologique" et sur le plan "mental". "Quand on n'a pas le ballon, il faut qu'on ait encore plus la mentalité de défendre, de récupérer le ballon ensemble. Quelquefois, on est encore un peu trop portés vers l'avant et ça créé chez nous un déséquilibre. Le chantier sera celui-là".

Quel objectif pour cette deuxième partie de saison ?

Au début de la saison, le président Olivier Delcourt - qui sera l'invité exceptionnel de 100% DFCO lundi 10 janvier 2022 - avait fixé l'objectif de terminer dans les huit premiers du classement. Depuis, David Linarès est parti, Patrice Garande est arrivé, et le DFCO est remonté au classement. 13e, avec 23 points, à 10 unités du 4e au moment d'attaquer la phase retour. Et à seulement 4 points de la 8e place. Tout est encore possible ?

Les objectifs ont-ils été revus ? "L'objectif c'est de faire une deuxième partie de saison bien meilleure que la première, et je parle depuis le début, même avant que j'arrive", indique Patrice Garande. Le technicien, dijonnais depuis fin août, avait fixé un "objectif secret" à ses joueurs pour la trêve. Lequel ? Il ne veut toujours pas le dire. "Ce n'était pas d'être dans les dix premiers. Je ne vous dirai pas si on l'a atteint ou pas", se contente de répondre l'entraîneur des "Rouges".

Concrètement, le sujet n'a pas encore été abordé de manière formelle avec les joueurs depuis la reprise... pour des raisons pratiques. "J'avais prévu une rencontre avec les joueurs, pour un exposé, un débriefing avec des vidéos", explique Patrice Garande, mais avec les nombreuses absences et la situation sanitaire, elle a été reportée. Cette réunion devrait avoir lieu rapidement. "Pour se projeter sur un objectif fixé ensemble. Cela va être fait, pour l'instant je me focalise sur le premier match qui vient", indique Garande. Un objectif une nouvelle fois "secret", décidément : "Vous ne le saurez pas". Alors on va imaginer, et rêver, en donnant celui que les supporters dijonnais espèrent : accrocher les cinq premières places, pour viser la remontée en L1 dès cette saison.

