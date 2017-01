Ligue 2 | Le Havre : une faim de loup attendue, face aux crocos du Nîmes Olympiques

Le HAC débute la phase retour en Ligue 2, ce vendredi (20h), sur la pelouse du Nîmes Olympique. Les havrais, huitièmes du championnat, n'ont plus de temps à perdre. Et plus vraiment le droit à l'erreur.

Le début de la phase retour en Ligue 2 ! A cinq points du podium, le HAC (8) se déplace ce vendredi soir sur la pelouse du Nîmes Olympique (9), à l'occasion de la 20ème journée du championnat. Match à 20h, en direct sur France Bleu Normandie avec Bertrand Queneutte, depuis le Stade des Costières.

Les havrais restent sur 5 matchs sans victoire en Ligue 2. Ils restent aussi sur une élimination en Coupe de France contre Guingamp, le weekend dernier. Mais les normands ont montré un tout autre visage sur le dernier match que celui affiché avant la trêve. De bonne augure ? Le défenseur central Cédric Cambon l'espère. Il compte sur ses partenaires pour ne pas retomber dans les travers de la fin d'année passée. Et il n'y va pas par quatre chemins.

Le groupe vs Nîmes: Farnolle-Thuram-Mendy-Bain-Chebak-Cambon-Camara-Ayasse-Ferhat-Fontaine-Bonnet-Salles-Lam.-Gamboa-Duhamel-Gimbert-Dembélé — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) January 12, 2017

Cédric Cambon : "Si on est vraiment une équipe, il va falloir qu'on soit au même niveau que contre Guingamp. Sinon, cela voudra dire qu'on s'en bat les couilles et que chacun ne pense qu'à sa gueule."

Cédric Cambon, au micro de Bertrand Queneutte

Gare aux crocos !

Nîmes, une équipe qui occupe l'avant dernière place du classement à domicile, avec une seule victoire à la maison cette saison. Mais une équipe malgré tout redoutable, avec dans ses rangs le meilleur buteur de Ligue 2 Rachid Alioui. Raison pour laquelle Oswald Tanchot, l'entraineur du HAC, se méfie et ne prend pas les crocos à la légère.

Oswald Tanchot, en conférence de presse © Radio France - Bertrand Queneutte

Oswald Tanchot : "C'est une équipe qui presse beaucoup, qui est très généreuse, avec beaucoup de solidarité. Beaucoup de vertus que l'on pourrait copier (...) J'entends qu'on a envie de remonter les points de retard. C'est bien de le dire, maintenant il faut le mettre en oeuvre."

Oswald Tanchot, entraîneur du HAC, avec Bertrand Queneutte

Ligue 2 (J20) : Nîmes - Le Havre, coup d'envoi à 20h. Avant match dès 19h45. En direct sur France Bleu avec Bertrand Queneutte aux commentaires.