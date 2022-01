Ligue 2 (J21 en retard) - Ajaccio-AJA : un choc après 20 jours sans jouer pour les Icaunais à cause du Covid

Après trois semaines sans jouer en championnat à cause du Covid, l'AJA retrouve les terrains pour un choc à Ajaccio ce vendredi (21e j. L2 en retard) au stade François-Coty. Coup d'envoi 19h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 18h05.

Une si longue attente... Après trois semaines sans championnat à cause du cluster déclaré dans ses rangs, l'AJA (5e, 36 points) renoue avec la Ligue 2 ce vendredi (19h, 21e j. L2 en retard) en déplacement à l'AC Ajaccio (2e, 41 points) pour un choc au sommet de l'antichambre de l'élite. Choc initialement prévu le 15 janvier, finalement reporté en raison de la cinquième vague et du variant Omicron qui ont touché de plein fouet l'effectif auxerrois avec une douzaine de cas positifs, forçant également la rencontre AJA-Paris FC du 22 janvier à être reprogrammée au 1er février.

Au final, en comptant le déplacement à Guingamp le 5 février, Auxerre s'apprête à disputer trois rencontres en à peine huit jours. Pas simple à aborder vu les turpitudes des derniers jours, et alors que le dernier match des Icaunais remonte au 8 janvier dernier et la victoire 1-0 à Grenoble (20e j. L2), où déjà cinq joueurs auxerrois étaient absents à cause du Covid.

Quelle état de forme pour les Auxerrois ?

L'état de forme des joueurs reste donc la principale inconnue côté AJA. Car entre les multiples cas déclarés depuis le début du mois et les périodes d'isolement/réathlétisation qui en découlent, le retour à l'entraînement collectif au complet seulement ce début de semaine et le manque de compétition, pas simple de situer le niveau physique des Ajaïstes. "On est dans l'incertitude, confirme le coach Jean-Marc Furlan, parce qu'on a récupéré neuf joueurs seulement lundi. C'est particulier." Et même si la plupart des joueurs auxerrois positifs au Covid étaient asymptomatiques, il a fallu faire attention. "Certains ont eu des symptômes un peu plus poussés avec par exemple, pour un ou deux d'entre eux, des difficultés à respirer, des gênes dans les poumons, indique le technicien ajaïste. Bon, on a aussi adapté nos entraînements. Certains sont un peu en dessous, d'autres très bien. Je me pose des questions sur un ou deux joueurs, c'est tout."

Malgré ces interrogations, le coach a été rassuré par la capacité de résilience et de volonté de son groupe. "Comme ils sont jeunes, ils n'ont pas eu, pour la plupart, de symptômes dramatiques, les clouant. Ils sont donc allés courir et s'entraîner, tous les jours, tous. Même 'Charbo' (rires). Parce qu'ils étaient impatients de revenir. Ils le disaient tous : ils en avaient marre de rester à la maison." Impatience et sérieux pour revenir au top confirmés par le capitaine de l'AJA, Birama Touré : "On s'est beaucoup entraîné, c'était même plus intense qu'une semaine avec un match au bout. On a eu une opposition interne avec la réserve, on a eu un match amical le week-end dernier et ça nous a permis de garder du rythme, d'avoir 90 minutes dans les jambes. On avait besoin de compétition et il nous fallait quelque chose pour pousser notre organisme."

"Ceux qui reviennent du Covid ont fait leur travail individuel. Eux aussi, il leur fallait une grosse séance, une grosse journée pour qu'ils retrouvent du cardio et des jambes, précise 'Bibi', épargné cette fois par le coronavirus (il l'avait déjà attrapé en septembre 2020). Il y avait peut-être une incertitude la semaine dernière pour voir s'ils allaient revenir à temps, mais ils sont tous revenus en début de semaine. Et au vu de la journée de mardi, il n'y a pas eu de problème à l'entraînement. Physiquement, je n'ai pas ressenti de joueurs en dessus, tout le monde était prêt. On va donc à Ajaccio avec la détermination d'en revenir avec les trois points." Mais c'est bien la vérité du terrain qui dissipera tous les doutes. "Le constat, ça va être la rencontre, le match", assène Jean-Marc Furlan.

Un groupe quasi complet à Ajaccio

C'est bien la première fois depuis un bail que Jean-Marc Furlan dispose d'un groupe quasi au complet. Certes, manquent encore à l'appel Théo Pellenard (qui purge son dernier match de suspension), Gauthier Lloris (encore un peu juste physiquement), Ousoumane Camara (blessé), Iyad Mohamed et Lassine Sinayoko (de retour de la CAN). Mais hormis ces absences, tout le monde est sur le pont, y compris ceux qui ont contracté le Covid ces dernières semaines. Alexandre Coeff, déclaré indisponible en conférence de presse d'avant-match par Jean-Marc Furlan pour inclure le groupe de 18 pour une question de "règlement", est finalement présent dans les 19 sélectionnés pour Ajaccio.

Reste à savoir quelle composition sera alignée, notamment en défense, qui enregistre le retour de Jubal. Après ses récentes belles prestations, Paul Joly va-t-il retrouver le banc au profit des cadres, ou bien sera-t-il titularisé, soit côté gauche, soit dans l'axe ? Quentin Bernard va-t-il de nouveau assurer l'intérim dans l'axe au côtés du Brésilien, à moins que ce ne soit Coeff ? Réponse ce soir...

Des Corses impénétrables

C'est un très gros morceau auquel s'attaque l'AJA. 2e du championnat, l'AC Ajaccio affiche la meilleure défense de Ligue 2 : 10 buts encaissés et 14 matches sans prendre de pion en 21 journées ! Sans oublier que les hommes d'Olivier Pantaloni sont les champions de la victoire à 1-0 : c'est déjà arrivé sept fois sur leurs 11 succès (avec également quatre victoires à 2-0). Comprendre que quand l'ACA marque, le cadenas est solide, et le chemin du but corse verrouillé à double tour. Il n'en faudra donc pas beaucoup pour la formation la plus redoutable à domicile (sept victoires, deux nuls, une défaite soit 23 points pris sur 30 possibles), qui sera extrêmement difficile à négocier. Et ça, Jean-Marc Furlan l'a bien compris : "Ajaccio, ils ont une très grande capacité à contrer les adversaires, à ne pas prendre de but et à être très forts dans le jeu aérien. C'est une équipe très solide et d'une grande culture tactique. Si on prend un point, je suis trop content ! (rires) Parce que les mecs, ils sont gaillards ! Ils n'ont pris que deux buts à domicile, enfoiré... C'est impressionnant !"

Mais alors, quelle solution face à la solidité corse ? Caen a peut-être montré la voie, en s'imposant lundi soir 2-0 (22e j. L2) face aux Acéistes. Birama Touré apporte un autre élément de réponse : "On sait que ça va être un match assez engagé dans le duel. Il y aura pas mal de duels aériens à disputer. Comme c'est une équipe qui joue assez long, il va falloir être fort dans ce domaine-là. C'est sûr que lorsque l'on va attaquer, il faudra garder des sécurités, pour éviter de se faire contrer et encaisser un but là-bas. On sait que quand ils marquent, ça finit beaucoup sur une victoire à 1-0 pour eux. On va donc éviter de trop s'exposer. Attaquer, essayer de marquer, tout en évitant de tomber dans leur piège." Le défi est de taille, mais les Auxerrois, qui n'ont toujours pas gagné contre une équipe du Top 6, sont tout à fait capables de le relever. Même après avoir essuyé la vague Omicron.

