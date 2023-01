Ligue 2 (J21) - Le Bihan de retour, des blessés, le mercato ... les échos avant Laval - DFCO

Une réaction est urgente. Après avoir trop facilement baissé les bras contre Bordeaux samedi (défaite 3-0), le DFCO se déplace à Laval, mardi 31 janvier 2023. Un match face à un concurrent direct : Dijon est 16e, Laval 14e, et seulement trois points les séparent. La rencontre est déjà cruciale, dans une semaine qui se conclura vendredi par un autre match face à un adversaire pour le maintien, Niort. "On se doit de donner une bonne image du club, quelle que soit la physionomie du match", indique l'entraîneur Omar Daf en conférence de presse d'avant-match, lui qui avait regretté "les attitudes" de ses joueurs, trop vite résignés, face à Bordeaux.

ⓘ Publicité

Le Bihan de retour, Rocchia et Ngouyamsa blessés

Une bonne nouvelle sur le front de l'attaque : le DFCO récupère son meilleur buteur, Mickaël Le Bihan, suspendu face à Bordeaux. "C'est une arme supplémentaire, on l'a vu sur la rencontre de samedi, on a été diminués sur le plan offensif, regrette Omar Daf, soulagé de retrouver son buteur. Il a un gros volume de jeu, il dézone énormément, même si parfois c'est au détriment d'une présence dans la surface. Il fait partie de nos meilleurs éléments, tout de suite ça impacte les résultats".

Au rang de l'infirmerie en revanche, trois absents. Comme l'avait annoncé après le match de Bordeaux l'entraîneur Omar Daf, les latéraux Christopher Rocchia et Ahmad Ngouyamsa sont forfaits, blessés aux adducteurs. Pour le second, il faut même s'attendre à une absence d'au moins deux mois. Paul Joly devrait une nouvelle fois le côté gauche de la défense. Pour les blessés, il faut ajouter Roger Assalé, victime d'une "contracture à l'ischio", selon son entraîneur.

Que faut-il attendre des dernières heures du mercato ?

Pour l'instant, le DFCO n'a enregistré qu'une seule arrivée (celle du latéral Paul Joly) dans ce mercato d'hiver, qui ferme mardi soir à minuit - quelques heures après le coup de sifflet final du match contre Laval. Un attaquant est toujours espéré, même si Omar Daf reconnaît "ne pas avoir de garantie" sur son arrivée.

"On travaille, ce mercato d'hiver est souvent difficile, parce que les tops joueurs coutent cher et les joueurs qui performent veulent rester dans leur club", se défend Omar Daf, confirmant chercher un profil d'attaquant d'axe ou de couloir. Et, "dans l'idéal", "des joueurs qui connaissent très bien le championnat de Ligue 2, pour gagner du temps".

Des départs sont également possibles. Omar Daf indique vouloir compter uniquement sur des joueurs "impliqués et investis" : "Si des joueurs souhaitent partir, ils verront avec la direction". Qui pourrait partir ? On peut penser à des joueurs qui jouent peu, comme Roger Assalé (onze matchs, deux titularisations) ou Mattéo Ahlinvi (six matchs, jamais titulaire).

En revanche, Omar Daf a démenti une éventuelle fin de prêt pour Loum Tchaouna, prêté par le Stade Rennais : "Pas du tout, il a été titulaire ce weekend, il a fait beaucoup d'efforts, il n'a pas tout réussi, mais sur l'état d'esprit il s'est battu. Il a donné le maximum, il progresse, on va continuer à le mettre dans les meilleures conditions".

Laval, revanchard ?

Au match aller, au lendemain de Noël, le DFCO avait étrillé Laval, 5-0 à Gaston-Gérard. Comment les Tango se sont-ils relevés de cette déconvenue ? Après avoir enchaîné deux autres défaites sans marquer (contre Amiens et Saint-Etienne), Laval a battu Rodez (3-1), avant de prendre un bon point face à Caen le weekend dernier (0-0).

Faut-il attendre un esprit de revanche ? "C'est leur soucis à eux", rétorque Omar Daf, évoquant une équipe "qui a des joueurs expérimentés et qui prend des points à domicile". La défenseur Daniel Congré, également présent en conférence de presse d'avant-match, s'attend lui à une réaction : "Ils savent qu'ils sont passés au travers sur ce match-là. Laval, c'est jamais facile, il y a de qualités dans cette équipe".

loading