Ligue 2 (J21) : Le Havre espère retrouver le chemin des filets, et du succès

Le HAC (9) reçoit le Gazelec Ajaccio (11) ce vendredi, à l'occasion de la 21ème journée de Ligue 2 (20h). Les normands n'ont plus gagné depuis six matchs en championnat.

Incapable de gagner depuis le 4 novembre en championnat, et même depuis le 21 octobre à domicile, c'est un HAC fragile qui reçoit le Gazelec Ajaccio, ce vendredi (20h), au Stade Océane, à l'occasion de la 21ème journée. Le HAC reste en effet sur six matchs sans victoire, parmi lesquels trois défaites, et ne peut plus se permettre de lâcher des points, notamment à domicile où il constitue la 16ème équipe en Ligue 2. La victoire est donc plus que jamais précieuse, pour ne pas dire vitale.

Une attaque muette

Un but en six matchs, voilà la pire série en la matière depuis le début de saison en Ligue 2, juste derrière l'AJ Auxerre. La sonnette d'alarme a donc été tirée du côté du Havre, et notamment par l'entraîneur Oswald Tanchot. Toujours à la recherche d'un huitième succès cette saison, les normands doivent absolument battre le Gazelec Ajaccio. Pour ça, pas question de continuer à jouer sans marquer. Oswald Tanchot est au micro de Bertrand Queneutte :

Oswald Tanchot : "Un but sur les six derniers matchs ? C'est famélique. Je dirais même que c'est ridicule..."

Ecoutez : Oswald Tanchot au sujet du seul but marqué sur les 6 derniers matchs Partager le son sur : Copier

Ligue 2 - Le Havre : vers un 4-3-3 demain. Avec sans doute Gimbert, Duhamel, Julan devant... Mendy incertain. Fontaine out #HAC #TeamHAC pic.twitter.com/yTQGmTKCXX — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) January 19, 2017

Pour tenter de marquer, et en attendant des renforts, le coach devrait opter pour un 4-3-3 très offensif. Une bonne idée, selon Ghislain Gimbert :

Ecoutez : Ghislain Gimbert, au sujet du 4-3-3 Partager le son sur : Copier

Ghislain Gimbert : "Repasser en 4-3-3 ? Pourquoi pas. Finalement, j'ai pris plus de plaisir en jouant à gauche, sur ces derniers mois. Ce système va nous faire du bien. Certains joueurs vont retrouver beaucoup plus de liberté."

De la passion !

Oswald Tanchot, entraîneur du HAC, attend plus de passion chez ses joueurs © Radio France - Bertrand Queneutte

Au delà des schémas tactiques et du choix des hommes, Oswald Tanchot attend avant tout que ses joueurs retrouvent de l'envie et de la passion. Voici, selon lui, la clef de la réussite :

Ecoutez : Oswald Tanchot à propos de la passion qu'il veut sentir de nouveau dans son groupe Partager le son sur : Copier

Oswald Tanchot : "Il faut être passionné et impatient de jouer le match. Aujourd'hui, on manque de passion. On a un problème d'investissement. En ce moment, on ne gagne pas on ne divertit pas, alors que le football, c'est gagner et divertir. Jouer avec passion"

Chebake / Mombris : le match retour

Match retour entre le HAC et le GFCA... mais également entre Issam Chebake et Jérôme Mombris, ancien havrais, parti à Ajaccio l'été dernier. Les deux ex partenaires évolueront sur le même côté : l'un est latéral droit, l'autre est latéral gauche. Et le duel s'annonce musclé - Reportage de Bertrand Queneutte :

Ecoutez : le match dans le match, pour Chebake et Mombris Partager le son sur : Copier

Ligue 2 (J21) : Le Havre - Gazelec Ajaccio, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie, avec Bertrand Queneutte et Alexis Bertin, dès 19h45.