Ligue 2 (J21) : Le Havre totalement à coté de la plaque, face au Gazelec Ajaccio

Rien ne va plus, pour le HAC, de nouveau battu à domicile, ce vendredi, à l'occasion de la 21eme journée de Ligue 2. Défaite face au Gazelec Ajaccio (1-2).

Le HAC a vécu un nouveau cauchemar, ce vendredi, à l'occasion de la 21eme journée de Ligue 2. Du type de celui connu au Stade Océane avant la trêve, contre Tours. Défaite cette fois face au Gazelec Ajaccio (1-2). En dessous de tout, le Havre AC n'a rien montré. En chute libre, les Ciel et Marine font plus que jamais peur et peine à voir. Les normands sont 13eme au classement.