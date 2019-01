Ligue 2 (J21) | Le Stade de Reims concède un match nul cruel face à Nice (1-1)

Reims, France

Voilà qui fera réagir pendant quelques jours. Si le résultat nul entre le Stade de Reims et Nice est rageant, c'est surtout le scénario, contraignant les Rémois à céder deux points, qui a de quoi faire rager. Un ultime corner pour les Azuréens, une main décollée d'Hassane Kamara, quelques longues seconde de suspens, et finalement un penalty transformé par Romain Walter à la 98e minute. Un "point venu du ciel" dira à l'issue de la rencontre l'entraîneur niçois Patrick Vieira. Car jusqu'à cette ultime minute, l'OGC Nice n'avait pas montré grand chose. Tout juste avait-il pris campement devant la surface rémoise dans la dernière demie-heure. A deux reprises, Edouard Mendy a tout de même dû s'employer. Et c'est à peu près tout.

Avant ça, Reims avait pris les choses en main et pensait avoir fait le plus dur. D'abord en ouvrant le score très tôt (13e) grâce à un face à face réussi par Rémi Oudin, idéalement lancé à la limite du hors-jeu par une merveille de passe en profondeur d'Alaixys Romao. Ensuite lorsque Pablo Chavarria s'échappait côté droit et servait parfaitement en retrait pour Mathieu Cafaro (69e). Le but de l'ancien Toulousain est magnifique. La VAR en décidera autrement. Pour une position de hors-jeu très limite, Olivier Thual n'accorde pas le but. Assurément le tournant du match. D'autant que les situations, notamment en première mi-temps, furent nombreuses. Mais ni Rémi Oudin, ni Hassane Kamara, ni Pablo Chavarria n'ont eu la réussite nécessaire pour mettre les leurs à l'abri. A défaut d'atteindre la barre symbolique des 30pts, le Stade de Reims a au moins prouvé s'il le fallait encore, qu'il fallait compter sur lui cette saison, et certainement plus que pour le maintien.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Nice font match nul 1-1

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Spectateurs : 11576

: 11576 Arbitre : M. Olivier Thual

M. Olivier Thual Pelouse : bonne

: bonne Buts : Oudin (13e) pour Reims ; Walter (90+8e, sp) pour Nice

Oudin (13e) pour Reims ; Walter (90+8e, sp) pour Nice Avertissements - aux Niçois Youcef Atal (81e), Adrien Tamézé (82e) et Danté (90+6e)

aux Niçois Youcef Atal (81e), Adrien Tamézé (82e) et Danté (90+6e) Reims : Mendy - Kamara, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Mbemba, 71e), Cafaro (Ojo, 83e), Oudin (Dia, 78e), Chavarria. Entr. : David Guion

: Mendy - Kamara, Abdelhamid, Engels, Foket - Romao (cap), Chavalerin, Dingomé (Mbemba, 71e), Cafaro (Ojo, 83e), Oudin (Dia, 78e), Chavarria. Entr. : David Guion Nice : Benitez - Burner, Sarr (Ganago, 29e), Hérelle, Dante (cap), Tamézé (Walter, 87e), Barbosa Da Silva, Atal, Cyprien, Makengo (Sylvestre, 66e), Saint-Maximin. Entr. Patrick Vieira

VIDEO | La réaction du president du @StadeDeReims Jean-Pierre Caillot après le match nul face à @ogcnice (1-1) #SDROGCN#FBsportpic.twitter.com/WcdLb5RdkR — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 19, 2019

VIDEO | La réaction de l’entraineur du @StadeDeReims David Guion après le match nul face à @ogcnice (1-1) #SDROGCN#FBsportpic.twitter.com/b21utfuCvN — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 19, 2019