Ligue 2 (J21) | Le Stade de Reims doit reprendre son train de vie à Delaune face à Valenciennes

Battus lors de ses deux premiers rendez-vous de 2017, les Rémois, brillants à domicile depuis le début de la saison, sont dans l'obligation de remporter leur match face à Valenciennes (20 heures). Tout autre résultat plongerait le club dans le doute.

Les joueurs du Stade de Reims vont retrouver leur jardin, là où depuis le début de la saison ils sont quasiment irrésistibles. Cela tombe bien car depuis qu'ils l'ont quitté juste avant Noël après une victoire face à Troyes, les Rémois ont confirmé leur mal des voyages. Deux défaites en 2017 en Coupe de France à Sarreguemines et à Bourg-en-bresse lors de la première journée des matches retour. Il reste 18 journées aux Rémois pour tenter de remplir leur objectif de monter en Ligue 1, et avant de relancer la problématique de ces matches à l'extérieur, il va s'agir de continuer à faire le boulot au Stade Delaune, ce vendredi face à Valenciennes. Avec 8 victoires en 9 matches disputés à domicile lors de la phase aller, les Rémois ont construit un socle intéressant. Il est indispensable de le consolider pour ne pas se rendre la tâche encore plus difficile. Pour ce match face aux Nordistes, les Rémois pourront compter sur leur nouvelle recrue Romain Metanire qui s'est engagé jeudi avec le Stade de Reims pour deux saisons.

Gardiens : CARRASSO Johann, MENDY Edouard.

BALDE Ibrahima, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi. Absents : BULOT Frédéric (genou), CHARBONNIER Gaëtan (choix), CONTE Antoine, DEVAUX Antoine (choix), FORTES Odaïr (reprise), KAMARA Hassane (choix), MFULU Omenuke (choix), PEUGET Alexi (choix), SIEBATCHEU Théoson-Jordan (choix), TRAORE Hamari (sélection), TURAN Atila (choix).

Les 17 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le match face à @VAFC #FBsport pic.twitter.com/YoHT5Ko7ZJ — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 19, 2017

Le buteur valenciennois Edouard Butin ici face à Sochaux lundi dernier. © Maxppp - Archives

Valenciennes a bien débuté son année en remportant sa première rencontre face à Sochaux lundi dernier (2-1). les Nordistes sont bien installés au milieu du tableau de la Ligue 2. Ils possèdent la meilleures attaques du championnat avec 30 buts inscrits depuis le début de la saison. Au match aller, Valenciennes et Reims s'étaient quittés sur le score de 0 à 0.

LE GROUPE : Merville, Perquis - Aloé, Kantari, Nery, Nestor, Niakhaté - Azbague, Diarra, Enza-Yamissi, Fulgini, Roudet, Tameze - Ambri, Butin, Faustin.

Merville, Perquis - Aloé, Kantari, Nery, Nestor, Niakhaté - Azbague, Diarra, Enza-Yamissi, Fulgini, Roudet, Tameze - Ambri, Butin, Faustin. Absents : Ciss (CAN), Dabo (cheville), Da Costa (adducteur), Kaboré (quadriceps), Kocik (doigt), Duncan, Ndao, Ntim (choix de l'entraîneur)

