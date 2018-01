Le classement parle de lui même : 41 points séparent les deux équipes qui vont s'affronter ce mardi. Mais une opposition entre le leader et la lanterne rouge n'est jamais simple à gérer pour le favori. Les Rémois sont prévenus et ont bien l'intention de ne pas fauter sur le pelouse (21 heures)

Reims, France

Il existe un gouffre abyssal entre les deux parcours des deux équipes qui s'affrontent ce mardi à Delaune avec d'un côté un leader rémois qui affichent des statistiques impressionnantes, et un dernier au classement, Tours, qui bat presque tous les records les moins élogieux. S'il a été rare de voir un leader aussi haut avec autant de points, il est également difficile de retrouver une lanterne rouge si faible. Tours n'a remporté qu'un seul match de Ligue 2 cette saison, et c'était à domicile. Seulement 6 points au compteur, déjà 16 défaites. Tours n'a pris que deux points à l'extérieur et n'y a inscrit que 3 buts pour 19 encaissés. Autant de chiffres et de faits qui rendent totalement improbable un échec rémois sur sa pelouse de Delaune. Si les Rémois gardent leur niveau tant sur le plan physique que mental, cette rencontre doit être une formalité. Même si Tours a profité de cette trêve pour enregistrer l'arrivée de 7 recrues dont l'ancien rémois Antoine Devaux, qui ne jouera pas à Delaune face à son ancien club. Ne pas gagner contre Tours ce mardi serait au delà de la surprise, un énorme coup d'arrêt. Aux Rémois de ne pas sombrer dans la suffisance ou la facilité, choses auxquelles il est vrai, ils n'ont jamais sombré...

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Samuel BOUHOURS, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Romain METANIRE.

Milieux : Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Infirmerie : Mathieu CAFARO (début de pubalgie), Hendrick CAKIN (mollet), Youssouf KONE (genou), Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Grégory BERTHIER (reprise), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Nolan MBEMBA (choix), Virgile PIECHOCKI (reprise), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le match face au @ToursFC ce mardi à 21 heures #SDRTOURS#FBsportpic.twitter.com/7NtKe0JFJM — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 15, 2018

