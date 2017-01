Ligue 2 - J21 : superbe victoire du Nîmes olympique 3-1 à Lens !

Quel match des Crocos! Les nîmois se sont imposés 3-1 au stade Bollaert face au RC Lens. Avant cette rencontre le Nîmes Olympique était 15e, maintenant, le club gardois pointe à la 9e place de Ligue 2.

Privés de leur gardien Gallon, d’Alioui, d’Azouni, de Kouakou..les Crocos ont trouvé les ressources pour dominer les arthésiens à Bollaert. Une belle performance d’autant que Lens avait l’opportunité à l'issue de cette rencontre de prendre la tête du championnat.

Pourtant, à l’entame du jeu, ce sont les Lensois qui se montrent les plus dangereux avec un tir sur la barre transversale de Bourigeaud. Et puis plus rien... ou presque côté lensois. A la 33e minute, Anthony Briançon marque de la tête sur une déviation de Ripart, sur un corner de Téji Savanier. C'est le troisième but cette saison pour le défenseur central. Seulement cinq minutes plus tard, Slimane Sissoko trompe à son tour le gardien lensois, Nicolas Douchez, en reprenant de la tête, un coup franc de Savanier. Deux occasions, deux buts pour les Crocos. Savanier, encore lui, alourdi le score sur une frappe de loin. 3-0 pour le Nîmes Olympique. Gérard va réduire le score pour Lens à la 88e.

Nîmes est la meilleure équipe à l'extérieur

Grâce à cette victoire à Lens, le Nîmes Olympique redevient l'équipe la plus performante de ce championnat à l'extérieur avec 6 victoires en 11 matches. Quel paradoxe quand on sait qu'à domicile, les Crocos n'ont pour le moment réussit à s'imposer qu'à une seule reprise aux Costières. Les gardois sont 9e de Ligue 2.

💪 Victoire du Nîmes Olympique (3-1) face au RC Lens.



🔸 9ème au classement général

🔸 Meilleure attaque

🔸 Meilleure équipe à l'extérieur pic.twitter.com/YL6nPMwjmj — Nîmes Olympique 🐊 (@nimesolympique) January 21, 2017

