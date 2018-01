Le Stade de Reims a battu Tours, la lanterne rouge du championnat, sur le plus petit des scores. Les Rémois, toujours premiers au classement, signent une sixième victoire d'affilée en Ligue 2 et atteignent la barre historique des 50 points en 21 matchs.

Reims, France

-

A Reims (Stade Auguste-Delaune), le Stade de Reims bat Tours 1-0

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Spectateurs : 7.396

: 7.396 Arbitre : S. Frappart

: S. Frappart But - Pour Reims : Jeanvier (15)

- Pour Reims : Jeanvier (15) Avertissements - aux Rémois Kyei (76) et Chavarria (82). Aux Tourangeaux Kone (50) et Lippini (59)

- aux Rémois Kyei (76) et Chavarria (82). Aux Tourangeaux Kone (50) et Lippini (59) Reims : Mendy - Abdelhamid, Métanire, Jeanvier, Kamara, Chavalerin - Diego (Ngamukol 89), Oudin (Kyei 69), Da Cruz (cap), Chavarria - Siebatcheu (Ndom 78) Entraîneur: David Guion

: Mendy - Abdelhamid, Métanire, Jeanvier, Kamara, Chavalerin - Diego (Ngamukol 89), Oudin (Kyei 69), Da Cruz (cap), Chavarria - Siebatcheu (Ndom 78) Entraîneur: David Guion Tours : Descamps - Lippini (cap), Kone, Raveloson, Miguel - Mbingui, Belkebla, N'doye-Baye - Mancini (Bakar 88), Diarra (Zukic 55), Tall (Clemence 69) Entraîneur: Jorge Costa

Les Rémois s'envolent au classement après leur nouvelle victoire ce mardi face à Tours (1-0). La lanterne rouge du championnat a tout de même montré un beau visage sur la pelouse du Stade Delaune.

Ce sont d'ailleurs les Tourangeaux qui se créent les plus belles actions dès le début du match, notamment grâce à l'une des recrues du mercato d'hiver, Samson Mbingui. L'international gabonais voit sa frappe stoppée par Edouard Mendy (12'). Le bon rythme imposé par les joueurs du Tours FC ne tient pas longtemps et les Rémois profitent d'un bon coup franc de Diego Rigonato, déposé sur la tête de Julian Jeanvier, pour ouvrir la marque (13'). Les deux équipes se neutralisent rapidement et n'arrivent pas à être dangereuses. Il faut attendre la fin de la première période pour voir une nouvelle action tourangelle. La tête de Florian Miguel prend la direction de la lucarne rémoise mais le ballon est sauvé par la détente d'Edouard Mendy (43').

Edouard Mendy, décisif et très concentré tout le long du match

Les Tourangeaux reviennent des vestiaires avec l'envie d'égaliser. Mais la frappe de Samson Mbingui arrêtée encore une fois par Edouard Mendy (46') et le corner dangereux devant le but signé Daniel Mancini (71') n'y feront rien. L'équipe tourangelle ne trouve pas la faille. Les Rémois, de leur côté, n'ont pas le pied sur le ballon mais maîtrisent leurs adversaires, malgré cette frayeur en toute fin de match. La nouvelle recrue du Tours FC Seid Zukic voit son tir stoppé par les gants d'Edouard Mendy, décisif et très concentré tout le long du match.

VIDEO | La réaction du gardien de but du @StadeDeReims Edouard Mendy après la victoire face à @ToursFC (1-0) #SDRTOURS#FBsportpic.twitter.com/1CwpdYhDcf — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 16, 2018