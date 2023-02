Ligue 2 (J22) - Duel de relégables entre le DFCO et Niort, "la situation est très urgente"

Deux défaites d'affilée sans marquer, contre Laval et Bordeaux, et un club qui s'enfonce dans la crise. Alors que la descente en National n'est plus un danger lointain, mais bien un péril imminent, le DFCO reçoit Niort, vendredi 3 février 2023 (à 20h45). Une 22e journée de Ligue 2 au parfum de "pas le droit à l'erreur" entre Dijon, 17e et premier relégable, et Niort - 20e et donc dernier du championnat.

Rocchia toujours absents, soir de première pour Aké ?

Pour les absents, Christopher Rocchia ne fera pas encore son retour. Il n'est pas attendu avant deux semaines. Absent pour au moins deux mois, Ahmad Ngouyamsa est également forfait, tout comme Roger Assalé. Il existe également une incertitude sur la qualification ou non de la dernière recrue , Marley Aké. Réponse dans la soirée.

Lors du dernier match à Laval, Omar Daf avait décidé de changer de gardien, Saturnin Allagbé remplaçant Baptiste Reynet, et assurant une prestation plutôt convaincante. Bis repetita vendredi contre Niort ? "Je prendrai la décision à l'issue de la séance de cet après-midi", répond vaguement Omar Daf, ne voulant pas dévoiler son jeu, et indiquant "faire le choix par rapport aux états de forme".

"Il nous reste 17 matchs, tous les weekends ce sera victoire obligatoire"

Le DFCO est dans une forme d'urgence. Urgence de prendre des points, urgence de se relever, urgence de montrer autre chose - surtout devant son public. "Il nous reste 17 matchs, tous les weekends ce sera victoire obligatoire pour nous. Il y a une prise de conscience, les joueurs sont conscients de la situation", promet Omar Daf.

"La situation est même très urgente", abonde le défenseur Sénou Coulibaly. "Sur les derniers matchs on n'a pas eu l'esprit compétiteur, constate-il, lucide. Il reste 17 matchs, 17 finales, peu importe comment on gagne, il faut gagner demain".

Se souvenir du match aller

Le scénario catastrophe du match aller contre Niort reste (pour l'instant) le pire souvenir de cette saison de Ligue 2. Dijon mène 1-0, Baptiste Reynet sort même un pénalty, puis Xande Silva prend un carton rouge, et le DFCO s'effondre dans les arrêts de jeu. 2-1 finalement en faveur de Niort.

Prémonitoire, le milieu de terrain Lucas Deaux, parti depuis en National à Nancy, avait poussé ce fameux coup de gueule : "Pas un groupe avec un état d'esprit de compétiteurs". "C'est un match qui n'est toujours passé, la façon dont on se fait rejoindre, alors qu'on avait les cartes en main", indique Senou Coulibaly à la veille du match.

Le match pourrait être prolifique, car, la saison dernière, les oppositions entre Dijon et Niort ont offert du spectacle. Au match aller, le DFCO était mené 2-0, avant d'égaliser à 2-2. Au retour, le DFCO s'était imposé 3-1 à René-Gaillard, pour la dernière victoire de l'ère Garande.

Niort, lanterne rouge, avec un entraîneur intérimaire

Il est possible de faire pire que le DFCO cette saison, la preuve avec Niort. Les Chamois sont derniers du classement, avec seulement quatre victoires en 21 matchs - une de moins que Dijon. Niort, 17 points au compteur, vient en plus de se séparer de son entraîneur, Rui Almeida. Il avait lui même remplacé en cours de saison Sébastien Desabre. L'entraîneur de la réserve, Oumar Tchomogo, assure l'intérim , mais il ne sera pas sur le banc à Gaston-Gérard. Ce sera Ande Dona N’Doh, qui avait déjà fait l'intérim en première partie de saison.

Pour ce déplacement en Bourgogne, Niort sera également privé de son défenseur Guy Kilama, troisième joueur de champ le plus utilisé cette saison, qui a écopé d'un carton rouge lors du dernier match des Niortais face à Amiens (défaite 3-1). Le DFCO retrouvera en revanche une ancienne connaissance : le défenseur Quentin Bernard, passé à Dijon lors de la saison 2015/2016, et qui a rejoint Niort (son club formateur) lors de ce mercato d'hiver.

Suivez DFCO - Niort en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne ce vendredi ! Avant-match dès 20h30, intégrale DFCO à partir de 20h45.

