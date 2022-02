Ligue 2 (J22 en retard) - AJA-Paris FC : le podium en vue et l'espoir d'enfin battre un gros

C'est un choc capital pour l'AJA. Les Icaunais (5e, 37 points) reçoivent le Paris FC (4e, 38 points) dans un stade de l'Abbé-Deschamps pour la dernière fois jaugé à 5 000 spectateurs ce mardi (22e j. L2 en retard). Après le nul obtenu chez le 2e et meilleure défense du championnat, l'AC Ajaccio, vendredi (0-0, 21e j. L2 en retard), satisfaisant au regard des trois semaines précédentes sans compétition pour les Auxerrois à cause du Covid, le club ajaïste a l'occasion de faire une très belle opération au classement. Une victoire, et l'AJA s'installerait à la 3e place, avec le même nombre de points que Sochaux mais avec une meilleure différence de buts. Pour ça, il faudra battre un concurrent direct à la montée, ce qui n'est toujours pas arrivé depuis le début de championnat.

Enfin battre un gros cette saison

Car oui, jamais l'AJA n'a encore battu une équipe du Top 6 cette saison. Soit quatre nuls et deux défaites : 0-0 à domicile contre le 2e Ajaccio (3e j. L2) puis 0-0 en Corse (21e j. L2 en retard) ; 1-1 chez le 4e, le Paris FC (4e j. L2) ; 0-0 sur le terrain du 3e, Sochaux (10e j. L2) ; humiliation 6-0 sur la pelouse du leader, Toulouse (12e j. L2) ; défaite 3-2 à l'Abbé-Deschamps pour le dernier match de 2021 face au 6e, Le Havre (19e j. L2). Un bilan pas fameux contre les cadors, même si l'AJA, qui fait le boulot face aux équipes supposées plus faibles, s'est déplacée quatre fois sur ces six confrontations de haut de tableau.

Jean-Marc Furlan le sait bien, mais ça titille quand même un peu le coach auxerrois, avec le sourire, quand on le lui rappelle : "Comme tu me le fais remarquer de façon très désagréable, on n'a pas réussi à détrôner les gros morceau. Oh enfoiré, tu as vu comme il est désagréable ? (rires)" En fin de championnat, ce sont peut-être ces petits écarts de points ou le goal-average particulier qui compteront pour départager les prétendants au premières places. L'entraîneur ajaïste le sait, mais préfère relativiser. "Cela nous nous empêche pas d'être dans les cinq, six premiers, et d'avoir des points. Partout où tu vas, quand tu es coach, on te dit : 'On veut la Ligue 1 !' Et là, nous, on est à deux points du maintien, et on est au mois de janvier. Pas mal, quand même. Mais bien sûr que nous aussi, on a envie d'être premiers avec dix points d'avance ! Moi, c'est mon rêve. Je serais plus détendu, plus cool, c'est vrai. (sourire)"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'AJA peut-elle enchaîner avec réussite une deuxième rencontre en quatre jours après trois semaines d'arrêt à cause du cluster déclaré dans ses rangs ? Jean-Marc Furlan n'a aucune certitude : "Même avec 25 ans d'expérience, je ne te cache pas que je flippe, par rapport à ce qu'on a vécu ! Parce qu'il y a eu pas mal de Covid, parce qu'on a repris avec seulement un match. Pour retrouver notre allant et notre fluidité, j'ai un gros point d'interrogation au dessus de la tête. Je suis beaucoup plus inquiet que si on avait une fluidité normale au bout de 15 jours, trois semaines, un mois de compétition." Un succès icaunais contre le PFC chasserait tous les doutes...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pellenard de retour, le groupe s'étoffe encore

Pour cet AJA-Paris FC, le club icaunais pourra compter sur le retour dans le groupe de Théo Pellenard. Le défenseur a été suspendu cinq matches, quatre en championnat et un en Coupe, pour avoir taclé et emporté bien malgré lui la cheville du malheureux Caennais Mehdi Chahiri le 4 décembre à l'Abbé-Deschamps (2-2, 17e j. L2). Initialement sanctionné de huit matches par la commission de discipline de la LFP, une sentence jugée disproportionnée même par le coach normand Stéphane Moulin, le joueur avait vu sa suspension être ramenée à cinq rencontres grâce à l'appel de l'AJA auprès du CNSF. Aujourd'hui, l'ancien Valenciennois est d'attaque selon son entraîneur. "Pellenard ? Oui, ça va, il est bien. Vu les coups qu'il met à l'entraînement... Il frappe tout le monde. Il boise, le mec ! (rires)"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En vrai la suspension et l'absence de compétition ont été un peu plus difficiles à vivre, complète le coach : "C'est vrai que ça l'a beaucoup contrarié. Des fois, dans la semaine (à l'entraînement), il a été très, très bon, de haut niveau. Et des fois, avec le moral, tu es moins bien." Même si elle a connu trois matches de Ligue 2 sur quatre sans prendre de but en l'absence de Pellenard avec à chacun de ces clean sheets un duo différent en charnière (Jubal-Coeff à Dunkerque, Joly-Bernard à Grenoble et Jubal-Bernard à Ajaccio), la défense auxerroise retrouve un de ses tauliers, qui a prolongé avec le club cet hiver jusqu'à l'été 2024.

Fini donc les bricolages derrière, et ce n'est pas Jean-Marc Furlan qui va s'en plaindre, alors qu'Alexandre Coeff est lui aussi de retour avec la validation de son certificat de rétablissement. "On est content de récupérer tout le monde, savoure le technicien. Ce qui est intéressant pour un entraîneur, c'est d'avoir ce sentiment de concurrence entre les garçons, qu'ils se tirent la bourre à l'entraînement pour la compétition. Depuis quelque temps, on modifie beaucoup le positionnement des joueurs, et les postes. C'est assez pénalisant, ça te fait perdre un petit pourcentage de compétitivité et de dynamique. Du coup, ça peut nous rééquilibrer le groupe, et repartir sur des bases déjà vécues d'une équipe-type."

Série impressionnante pour le Paris FC malgré tout amoindri

On a parlé un peu plus haut de cette spirale sans victoire face au Top 6. Et bien pour le Paris FC, c'est plutôt une spirale sans défaite actuellement : le club parisien reste en effet sur neuf matches de suite sans perdre en championnat (six victoires, trois nuls), et est invaincu sur ses quatre derniers déplacements (trois victoires, un nul). Voilà qui vous pose une équipe. "Pour nous, le Paris FC, c'est un challenge très difficile, soulève Jean-Marc Furlan. C'est une belle équipe, très compétitive, très athlétique, avec des valeurs individuelles très importantes, qui a gagné six matches d'affilée, quand même, alors qu'ils étaient dans le dur. C'est un truc de fou !"

La dernière défaite du PFC remonte au 16 octobre dernier, à Pau (1-0, 12e j. L2). Une formation parisienne qui, comme l'AC Ajaccio, raffole des petites victoires 1-0 (six, dont cinq fois sur ses six derniers succès). Mais les hommes de Thierry Laurey ont leurs failles. Ils ne sont jamais parvenus à s'imposer en encaissant l'ouverture du score. C'est d'ailleurs la seule équipe à ne pas avoir récolté le moindre point après avoir été en Ligue 2 cette saison. Le premier but, s'il est en faveur de l'AJA, pourrait grandement aider à débloquer les choses... D'autant que dernièrement, le Paris FC a montré quelques signes de faiblesses, avec deux nuls concédés à domicile contre Le Havre (2-2 après avoir mené 2-0) et à Dunkerque (1-1).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Autres données importantes côté parisien : les nombreuses absences en raison de la CAN, du mercato et des blessures. Le roc en défense Ousmane Kanté est revenu blessé de la Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée tandis que le milieu à tout faire (trois buts, trois passes décisives) Moustapha Name y est encore avec le Sénégal qui joue sa demi-finale demain contre le Burkina Faso. Le dragster Gaëtan Laura, buteur et véritable poison au match aller mais plus titulaire, a lui été prêté à Consenza, en Italie (Serie B). Les milieux Cyril Mandouki et Check Oumar Diakité sont, eux, blessés. Si Thierry Laurey pourra s'appuyer sur son meilleur scoreur de retour de la CAN avec la Guinée, Morgan Guilavogui (six buts, deux passes décisives), et la surprise Alimani Gory (impliqué dans quatre des sept derniers buts du Paris FC soit un pion et trois passes décisives), tout porte à croire que c'est le bon moment pour recevoir le club parisien. Et enfin battre un gros cette saison.

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre