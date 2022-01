Ligue 2 (J22) - Le DFCO ne doit pas retomber dans ses travers contre QRM

"Affligeant" il y a deux semaines. Sérieux et appliqué le weekend dernier, avec une victoire à la clé à Rodez. Le DFCO doit montrer son meilleur visage, samedi 22 janvier 2022, pour la réception de QRM. Et jeter définitivement le masque de l'irrégularité et du courant alternatif.

Plusieurs fois déjà cette saison, le DFCO a été en position d'enchaîner des victoires. Parfois avec succès, contre Dunkerque, après la victoire contre Bastia, ou contre Grenoble, après le 1-0 contre Amiens. Mais les "Rouges" ont également échoué dans cet exercice, après le derby contre Auxerre (défaite à Guingamp), ou après le 3-0 à Nancy (défaite contre Nîmes). Après avoir battu Rodez - et en espérant avoir appris de ses erreurs - le DFCO reçoit Quevilly-Rouen, samedi 22 janvier 2022 (coup d'envoi 19h) pour la 22e journée de Ligue 2. "L'objectif c'est d'avoir la même concentration, et d'être aussi disciplinés", annonce Patrice Garande. Effectivement, en étant sur la bonne voie, retomber dans les travers de l'irrégularité serait trop rageant.

Dobre et Jacob, les hommes en forme !

Dans prestation collective appliquée livrée en Aveyron, des individualités ont réussi à se montrer. L'attaquant Alex Dobre d'abord, auteur d'un superbe but. Son 4e de la saison - auquel il faut ajouter deux passes décisives. "Si on dissèque tous les buts qu'il a mis, il n'a mis que des buts exceptionnels, si ça avait été en Ligue 1 on en parlerait .. après, il devrait avoir marqué le double, pour être mesuré, analyse Patrice Garande. Il a des occasions sur des gestes faciles qu'il ne met pas. Toutes les occasions qu'il a loupé, il est tout seul. Il fait les choses vite, et quelquefois il fait les choses trop vite. Il peut rater des choses par manque de simplicité. Il fait tout à 2000 à l'heure et c'est là dessus qu'il doit travailler".

Patrice Garande parle de la marge de progression d'Alex Dobre Copier

L'autre joueur en forme, c'est Valentin Jacob, repositionné dans l'axe depuis deux mois pour compenser l'absence de Yassine Benzia. Buteur fin novembre lors du "Derby de Bourgogne", il a réellement lancé sa saison à ce moment-là. "Je suis monté en puissance", confirme l'ancien Niortais, qui se dit "heureux". Une plénitude qui se traduit sur la pelouse, confirme son entraîneur : "On voit bien qu'il a plus confiance en lu. Quand un joueur est bien dans sa tête, ça permet de montrer toutes les qualités qu'il .. parce qu'il en a beaucoup. Ce n'est pas une découverte, mais par le passé, il le montrait trop par intermittence". Reste à voir comment il va gérer la concurrence, avec le retour annoncé de Yassine Benzia.

Valentin Jacob, le déclic depuis la victoire dans le "Derby de Bourogne" Copier

En espérant que ces deux joueurs n'aient pas croisé le virus du covid à la dernière minute : le DFCO a annoncé vendredi soir que le groupe ne serait publié que samedi midi, puisqu'un "dernier point sur l'effectif est programmé samedi matin".

Une (nouvelle) occasion de rallier la première partie du classement

Cette saison, le DFCO n'est jamais parvenu à intégrer les dix premiers du championnat. Une première partie de tableau qui semble pourtant à la portée de cette équipe, au regard de son effectif, de son statut de relégué de Ligue 1, et de ses ambitions.

Même si la pandémie brouille les pistes, avec de nombreux matchs reportés (pour ce weekend : Pau-Nîmes, Auxerre-Paris FC, Grenoble-Niort et Valenciennes-Nancy), le DFCO pourrait atteindre le Top 10 en cas de victoire ce weekend. Avec 26 points, le DFCO, 11e, est à deux points de Niort, 7e (mais qui compte deux matchs en moins).