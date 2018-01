Reims, France

Les Rémois poursuivent leur série de matches face aux mal classés de la Ligue 2. Après Orléans il y a une semaine, et Tours mardi dernier, les hommes de David Guion iront cette fois-ci défier l'équipe de Bourg-Peronnas qui a pris la 19e et avant-dernière place du championnat mardi, après la lourde défaite 5 buts à 3 concédée à domicile face à Quevilly-Rouen. A 4 jours d'un match de Coupe de France à disputer face à l'équipe de Ligue 1 de Toulouse, les Burgiens sont dans l'obligation de réagir face au leader pour éviter d’enchaîner une troisième défaite consécutive depuis la reprise de janvier. Il sera aussi question "d’enchaîner" pour les Rémois, mais pour aller chercher une troisième victoire consécutive. Mais après la difficile performance face à Tours mardi et un succès très difficile 1 à 0, les Rémois sont prévenus que rien leur sera donné. Même face à une équipe de Bourg-en-Bresse mal en point et peut-être blessés, ils n'auront pas la tâche facile.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Samuel BOUHOURS, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Romain METANIRE.

Milieux : Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Hassane KAMARA, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Absents : Mathieu CAFARO (début de pubalgie), Youssouf KONE (genou), Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Grégory BERTHIER (reprise), Hendrick CAKIN (reprise), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

VIDEO | Apres sa lourde défaite (3-5) à domicile face à @QRM , comment va réagir @FBBP01 face au @StadeDeReims ? L’avis de l’entraîneur rémois David Guion #FBsportpic.twitter.com/y8pQ7ZayuV — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 18, 2018

