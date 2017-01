Ligue 2 (J22) | Le Stade de Reims repart en conquête au Red Star

Toujours peu efficaces à l'extérieur, les Rémois vont tenter de s'imposer sur pelouse adverse, chose qu'ils n'ont plus fait depuis le 5 novembre à Strasbourg. Avec l'objectif de reprendre la deuxième place du championnat, à la faveur des résultats des 9 premiers matchs de cette journée.

La programmation du match de lundi permet aux deux clubs concernés de connaître leur sort à l'issue de la journée. Après les 9 matches disputés vendredi et samedi, le Stade de Reims a sa situation en main. En cas de victoire au Red-Star ce lundi, les Rémois prendraient seuls la deuxième place de la Ligue 2 en revenant à 4 points du leader Brest et en mettant le 3e et le 4e à deux points. Rien de définitif pour autant, mais une formidable opportunité de rester dans le rythme. Déjà avant les fêtes, les Rémois s'étaient retrouvés dans le même cas de figure avant de jouer le match face à Troyes. Ils l'avaient remporté pour prendre la deuxième place à la trêve. Seul petit problème cette fois-ci : le Stade de Reims sera à l'extérieur, là où il n'arrive pas à exister. Une victoire en 11 déplacements depuis le début de la saison. Le bilan est bien trop pauvre pour être confiant avant cette rencontre, d'autant plus que l'adversaire du soir, le Red-Star, reste sur une très belle performance à Brest où ils ont réussi à s'imposer grâce à un but de l'ancien rémois, Julien Toudic. Et de la même manière que Reims peut prendre ses aises en haut du classement en cas de victoire, les Parisiens peuvent s'éloigner de la zone dangereuse s'ils en font de même. Reims a sa situation en main, et il serait temps d'enrayer ce mal des voyages pour enfin décoller dans cette Ligue 2.

CHARBONNIER Gaëtan, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi. Absents : BALDE Ibrahima (orteil), BULOT Frédéric (genou), AMIOT Grégoire (choix), CONTE Antoine, DEVAUX Antoine (choix), FORTES Odaïr (choix), MFULU Omenuke (choix), NDOM Aly (choix), PEUGET Alexi (choix), TURAN Atila (repos).

Le Red Star a réussi la performance d'aller s'imposer à Brest lors de la journée précédente. © Maxppp - maxppp

Après une première saison en Ligue 2 plutôt réussie au cours de laquelle les Parisiens se sont mêlés à la course à la montée, le Red-Star vit des heures beaucoup plus difficiles. 16e au classement avec seulement 3 points d'avance sur le barragiste et sur l'avant-dernier, le Red-Star va devoir lutter jusqu'au bout pour espérer rester en Ligue 2. Mais ce début 2017 n'est pas totalement mauvais. Malgré une contre-performance à domicile face à Clermont il y a quinze jours (défaite 1-3), les Parisiens ont rectifié le tir la semaine suivante en allant s'imposer sur la pelouse du leader Brest (0-1). De quoi donner confiance avant d'affronter un autre prétendant à la montée.

