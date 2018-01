Les matchs se suivent et se ressemblent pour le Stade de Reims. Plus en difficulté dans le jeu en 2018, les Rémois s'appuient sur une défense imperméable malgré les changements et des individualités toujours efficaces en attaque. L'occasion de s'envoler un peu plus en tête de L2 !

Bourg-en-Bresse, France

A Bourg-en-Bresse (stade Marcel Verchere), le Stade de Reims bat Bourg-Péronnas 2-0

Mi-temps : 0-0

Temps : pluvieux

Terrain : moyen

Spectateurs : 3002

Arbitre : Mr. Mokhtari

BUTS - Siebatcheu (75e, 90e, sp)

AVERTISSEMENTS - aux Burgiens Youssouf Ndiaye (28e), Yoann Court (53e) ; au Rémois Hassane Kamara (55e)

BOURG : Deneuve - Amiot, Pierre-Charles (Paye, 45e), Q. Martin, Faivre (cap), Martins Pereira, Heinry, Ndiaye, Court (Sarr, 72e), Tchenkoua (Merdji, 75e), Begue. Entr. : H. Della Maggiore

REIMS: Mendy (Carrasso, 19e) - Métanire, Jeanvier, Disasi, Kamara, Da Cruz (cap), Chavalerin, M. Martin (Oudin, 72e), Diego (N'Dom, 81e), Chavarria, Siebatcheu. Entr. David Guion

On connaît la chanson. Souvent brouillons malgré quelques fulgurences, les Rémois ont fini par trouver la clé à Bourg-en-Bresse. Un refrain désormais bien connu et qu'ils continuent de chanter à tue-tête, quelques soient les obstacles. Car chez l'avant-dernier de Ligue 2, le leader champenois a plusieurs fois tremblé. Pire encore, il a perdu son gardien, Edouard Mendy, victime d'une déchirure de la cuisse lors d'un banal dégagement.

Qu'importe, car les hommes de David Guion savent balayer les contrariétés. Après avoir fait le dos rond, et malgré de nombreuses imprécisions au sein d'un match hâché, il a fallu une accélération pour que Pablo Chavarria trouve Jordan Siebatcheu et trompe le gardien adverse. Le plus dur était fait. Le meilleur buteur local ajoutait même un second but sur penalty dans les derniers instants, comme pour rappeler que le Stade de Reims voulait être en tête de tous les classements, même celui des buteurs. Leader incontesté et incontestable, le Stade de Reims va maintenant se confronter à ses poursuivants directs pour s'approcher un peu plus de l'Elite.

