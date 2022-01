Pour la réception de Quevilly-Rouen, samedi 22 janvier 2022, le DFCO enregistre le retour de deux joueurs récemment touchés par le Covid-19 : Yassine Benzia et Romain Philippoteaux. En revanche, deux autres joueurs ont été testés positifs.

Ligue 2 (J22) - Benzia et Philippoteaux de retour pour DFCO - QRM

Sans être flamboyant, mais appliqué et efficace, le DFCO s'est imposé à l'extérieur contre Rodez le weekend dernier (2-0). Une victoire qu'il faut bonifier, samedi 22 janvier 2022, pour la 22e journée de Ligue 2 contre Quevilly-Rouen.

Les blessés reprendront la semaine prochaine

L'attaquant Mickaël Le Bihan, touché à la cuisse, avait raté le déplacement en Aveyron. Il sera de nouveau absent. Il reprendra l'entraînement la semaine prochaine, tout comme le milieu de terrain Jessy Pi.

Du côté des blessés de longue date, bonne nouvelle : le défenseur Adama Fofana va également reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Jordan Marié se remet toujours de sa rupture des ligaments croisés.

Covid-19, deux retours, deux nouveaux cas

Yassine Benzia et Romain Philippoteaux, touchés par le Covid-19, n'ont pas non plus participé la semaine dernière à la victoire à Rodez. Ils sont de retour pour le match de QRM.

En revanche, deux nouveaux joueurs ont été testés positifs, annonce Patrice Garande à la veille du match, sans toutefois communiquer de noms.

Les joueurs à la CAN poursuivent l'aventure

Tant pis pour le DFCO, mais tant mieux pour eux ! Les deux joueurs dijonnais engagés en Coupe d'Afrique des nations se sont qualifiés pour les 8es de finale. Bruno Ecuele-Manga (capitaine avec le Gabon) jouera sa qualification dimanche face au Burkina Faso.

Senou Coulibaly (qui n'est pour l'instant pas entré en jeu avec le Mali) tentera de se qualifier mercredi 26 janvier contre la Guinée Equatoriale.