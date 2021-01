Ligue 2 (J22) - Troyes-AJA : la passe de trois pour ce derby de choc et de jeu ?

Pas le temps de gamberger pour l'AJA, avec ce train d'enfer en Ligue 2 auquel elle tente de s'accrocher. Après leur défaite samedi dernier chez le 3e, Clermont (1-0, 21e j.), les Icaunais se rendent chez le leader, Troyes, pour ce troisième derby de la saison, le deuxième en même pas 10 jours après celui remporté lors du 8e tour de la Coupe de France (1-0). Ce soir-là à l'Abbé-Deschamps, les deux équipes avaient été fortement remaniées. Ce ne sera absolument pas le cas ce samedi après-midi pour cette 22e journée de championnat, entre ces deux formations qui prônent le beau jeu.

La même recette qu'au match aller ?

L'AJA, 5e avec 36 points, compte déjà huit unités de retard sur les voisins aubois, premiers avec 44 points. Il s'agira, pour les Auxerrois dans ce derby, de ne pas se faire distancer par les Troyens mais surtout, de rester au contact du wagon de tête. Grenoble (4e, 38 points), Clermont (3e, 40 points) et Toulouse (2e, 42 points) peuvent creuser l'écart en cas de mauvaise performance de l'AJA, même si Toulousains et Clermontois se rencontrent également ce samedi à 15h. Les Ajaïstes devront aussi faire attention derrière, car le Paris FC (6e, 35 points) et Valenciennes (7e, 31 points) peuvent faire un rapproché dangereux en vue du Top 5.

Mais quelle sera la meilleure tactique à adopter pour l'AJA ? En légère perte de vitesse en 2021 (cinq points pris sur 12 possibles, une victoire en quatre rencontres), les Icaunais viennent de subir à Clermont leur première défaite en 14 rencontres de championnat. Et ils feront face à des Troyens sûrs de leur force. Depuis l'introduction de la poule unique en 1993/1993, toutes les équipes de deuxième division ayant compté 44 points après 21 journées sont montées. Et puis, l'Estac affiche la meilleure possession de balle de Ligue 2 (60,6%, l'AJA est juste derrière avec 54,8%) voire même de France derrière le PSG.

Il faudra donc peut-être utiliser la même recette qu'au match aller. Lors de la 4e journée fin septembre, l'AJA l'avait emportée 2-1 à l'Abbé-Deschamps en étant dominée, et pas qu'un peu : privée de ballon (36% de possession) et acculée sur son but (19 tirs concédés), les Icaunais avaient su faire le dos rond dans un 4-2-3-1 inhabituel pour pallier l'absence de Birama Touré touché par le Covid-19. Et piquer en contre grâce à Axel Ngando et Mickaël Le Bihan.

Surtout, c'est mentalement que les Icaunais avaient été fort pour maîtriser leurs nerfs, se souvenant du dernier derby très houleux au stade de l'Aube la saison dernière (défaite 3-1, carton rouge pour Birama Touré, exclusions de l'entraîneur adjoint Michel Padovani et du préparateur physique Thomas Joubert). Peu importe donc la production des Icaunais. Un derby, ça ne se joue pas. Ça se gagne !

Jubal de retour dans le groupe

Il avait été absent à Clermont pour rester auprès de sa compagne et de son petit garçon, Miguel, né l'avant-veille du match. Le défenseur brésilien Jubal, qui venait d'enchaîner 18 rencontres de suite avec l'AJA, fait son retour dans le groupe icaunais pour affronter l'Estac. Une bonne nouvelle pour l'arrière-garde icaunaise, la plus mauvaise du Top 5 (24 buts encaissés) et l'une des moins bonnes du Top 10.

Dans ce groupe, au complet, on notera la présence du troisième gardien, Théo De Percin (au détriment du numéro 2, Sonny Laiton), sa deuxième apparition sur la feuille de match après celle à Dunkerque le 22 décembre dernier. Mais également la continuité pour le milieu Ousoumane Camara alors qu'Aly Ndom, qui a purgé ses trois matches de suspension, a été écarté. Tout comme l'attaquant Yanis Begraoui, qui semblait pourtant avoir retrouvé quelques faveurs auprès de Jean-Marc Furlan (une titularisation, deux entrées en jeu et un but sur les trois derniers matches toutes compétitions confondues).

Un derby qui permettra, on l'espère, à Mickaël Le Bihan de retrouver la confiance devant le but. Le meilleur buteur de L2 (14 réalisations), qui porte en partie la meilleure attaque du championnat (41 buts), n'a marqué qu'une seule fois sur les six derniers matches. Certes, durant ce laps de temps, il a signé quatre passes décisives. Mais l'avant-centre, peu trouvé par ses partenaires à Clermont, a la dalle. Après son penalty du 3-0 manqué à Grenoble, un attaquant de sa trempe a besoin d'enchaîner pour ne pas rester sur sa faim. Le match aller lui avait permis d'ouvrir son compteur but. La motivation est toute trouvée…

Troyes, équipe a priori infaillible

Meilleure possession de balle de L2, deuxième meilleure défense (15 bus encaissés, 11 matches sans prendre de buts), cinq succès de suite à domicile, une seule défaite sur ses 16 dernières rencontres au stade de l'Aube… Leader du championnat, Troyes a de quoi faire peur.

Et il faut dire que l'Estac, elle aussi, s'avance avec un groupe au complet. On devrait donc revoir le 3-4-3 troyen, si particulier, aligné par le coach Laurent Batlles depuis la 8e journée, et ce match nul fondateur à domicile contre Valenciennes (1-1), qui vit le technicien maintenir une ligne de trois derrière, malgré l'exclusion de son défenseur Yoann Salmier. Une défense hargneuse et habile, un milieu en losange technique et véloce et un trio d'attaquants harceleurs et efficaces : le cocktail est explosif. Et même si les scores ne sont pas impressionnants avec une seule victoire de plus de deux buts d'écart (4-0 à Ajaccio chez l'ACA lors de la 9e journée), le résultat est toujours au rendez-vous.

Une équipe dotée d'une colonne vertébrale solide : le gardien infranchissable Gauthier Gallon, le défenseur et capitaine tout en vice et métier Jimmy Giraudon, le milieu et métronome Florian Tardien, l'attaquant expérimenté et renard des surfaces Yoann Touzghar… Et à leurs côtés, des joueurs qui savent quoi faire, et comment bien le faire. En bref, il faudra être à 100% pour embêter ces Troyens qui semblent taillés pour la L1.