Ligue 2 (J22) : un Stade Lavallois "ambitieux" à Valenciennes malgré un absent de marque

Le Stade Lavallois, invaincu depuis trois matches, se déplace à Valenciennes (15e) ce vendredi à l'occasion de la 22e journée de Ligue 2. Les Nordistes sont en difficultés avec une série en cours de neuf matches sans victoire. Valenciennes n'a pas gagné une seule fois depuis son match à Laval en novembre dernier et cette victoire mémorable des Tango, 1-0, à 9 contre 11. Parmi les expulsés ce soir-là, Bryan Goncalves. Le défenseur central, tout heureux d'avoir enfin pu terminer un match mardi dernier contre Dijon : "Franchement, oui, ça fait du bien. Le dernier match que j'ai fini, c'était le 12 novembre ! Cela commençait à faire long. Là, cela m'a fait beaucoup de bien, surtout que je n'ai pas pris de carton donc ça fait du bien."

Le Stade Lavallois va beaucoup mieux, respire, mais n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 17 septembre. Alors pourquoi pas ce soir ? Olivier Frapolli espère : "On a rattaqué l'année avec tellement de problèmes, de galères, qu'aujourd'hui, on savoure. nos performances et le retour en forme de l'équipe. Mais on doit maintenant être capable d'aller gagner des matches à l'extérieur, évidemment. On doit être ambitieux et ne pas se contenter de ces quatre points pris sur les deux derniers matches. On doit justement se montrer ambitieux."

Ce vendredi soir, il y a un très bon coup à jouer. Avec la possibilité de se hisser dans la première partie de tableau en cas de succès à Valenciennes.

Bobichon forfait

C'est un groupe de 19 joueurs qui est parti en car ce jeudi après-midi. Sans le milieu offensif Antonin Bobichon, touché à la cuisse gauche. Après quatre matches, c'est la première absence de la recrue hivernale. Le défenseur Pierrick Cros et l'attaquant Sébastien Da Silva n'ont pas été retenus.

Un groupe de 19 joueurs convoqué par Olivier Frapolli. - Stade Lavallois

Suivez la rencontre Valenciennes FC / Stade Lavallois en direct sur France Bleu Mayenne ce vendredi à partir de 20h30 avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.