Ligue 2 (J23) - AJA-Toulouse : gagner pour ne pas déjà dire adieu à la montée directe

Sous l'œil de leur coach Jean-Marc Furlan, les Auxerrois doivent se relancer en L2 après deux défaites de suite, et battre Toulouse ce mardi (23e j. L2) à l'Abbé-Deschamps. Coup d'envoi 20h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

L'AJA n'a plus le choix : ce mardi soir, il faudra gagner à l'Abbé-Deschamps contre Toulouse pour cette 23e journée de Ligue 2, sous peine de dire au revoir quasi définitivement aux deux premières places et à la montée directe. Le leader troyen, qui l'a emporté samedi lors du derby face aux Auxerrois (3-1, 22e j.), compte désormais 11 points d'avance sur les Icaunais, 5e. Et Toulouse, 2e, en a neuf de plus que les Auxerrois. Figurer parmi les cinq premiers était l'objectif affiché en début de saison. Il sera toujours atteignable même en cas de défaite face au TFC. Mais la perspective de rêver encore un peu à une saison terminée le 15 mai avec l'accession directe en poche sans passer par les interminables playoffs et barrage s'éloignerait. D'autant que le Paris FC, 6e avec le même nombre d'unités que l'AJA (36), et que Valenciennes, 7e avec 34 points, reviennent à la charge pour se mêler à la montée.

Une efficacité à retrouver

Il faut donc impérativement l'emporter face au Téf'. Pour oublier notamment la série de deux défaites à Clermont (1-0, 21e j.) et Troyes, des prétendants aux premières places qui ont su s'imposer face aux Icaunais. Et goûter à nouveau à la victoire en 2021, ce qui n'est arrivé qu'une fois cette année en cinq rencontres. Et encore, c'était à Châteauroux, la lanterne rouge, sous la neige (4-1, 20e j.). Cinq points pris sur 15 possibles : l'AJA n'y était plus habituée. Peut-être la faute à un enchaînement de matches assez dantesque, ces 12 rencontres en même pas huit semaines entre janvier et février. Mais c'est surtout l'efficacité des Auxerrois qui inquiète. Et dans les deux surfaces.

Derrière, l'AJA n'est toujours pas sereine, malgré des prestations souvent convaincantes de Jubal, Carlens Arcus, Donovan Léon, ou encore Gautier Lloris. 27 buts encaissés, c'est l'avant-dernière défense du Top 10, derrière Caen (28). Mais c'est surtout devant que l'inefficacité a le plus de conséquences, et la forme du meilleur buteur de L2, Mickaël Le Bihan (14 buts), qui n'a inscrit qu'un pion sur les sept derniers matches le symbolise. Un peu plus esseulé en pointe, moins trouvé par ses partenaires, le numéro 8 de l'AJA revient également de blessure, lui qui n'a pas joué durant deux semaines entre le match à Grenoble (2-2, 19e j.) et celui à Clermont.

Il faudra chasser les doutes, peut-être nés de ce penalty manqué en Isère qui aurait pu porter le score à 3-0 pour les Icaunais. Des doutes qu'on a pu ressentir à Troyes au moment de conclure un face-à-face pour l'égalisation à 1-1, finalement remporté par le portier aubois. On attend donc le réveil de Le Bihan contre les Violets, pour entraîner dans son sillage les autres offensifs un peu moins influents ces derniers matches, comme Mathias Autret, Rémy Dugimont ou Axel Ngando.

Hein suspendu, Begraoui de retour

Pour cette rencontre face au TFC, l'AJA sera privée de Gauthier Hein. L'ailier droit purge un match de suspension, dont le sursis avait été révoqué à cause d'un carton jaune écopé à Clermont. Le milieu Aly Ndom, qui lui avait été suspendu trois matches pour son rouge à Grenoble, avant d'être écarté pour le déplacement à Troyes, fait en revanche son retour dans le groupe.

Un retour d'Ndom qui ne profite pas à Ousoumane Camara, concurrent dans l'entrejeu et non retenu par Jean-Marc Furlan contre Toulouse. En revanche, Yanis Begraoui réintègre les 18 Icaunais. Absent face au leader troyen, l'avant-centre de 20 ans aura peut-être sa chance en fin de rencontre dans ce match entre les deux meilleures attaques de L2 au score, on l'espère, prolifique en faveur de l'AJA.

Toulouse, tout pour l'attaque avec de sacrées statistiques

Comme contre Clermont et Troyes, les deux précédents adversaires des Ajaïstes, Toulouse a des statistiques affolantes. Qui aurait pu imaginer un tel parcours avant le match aller, alors que les Toulousains n'avaient plus gagné le moindre match en près d'un an ? Depuis cette victoire face à l'AJA au Stadium le 26 septembre (3-1, 5e j.), le TFC n'a perdu qu'un match en championnat, et quel match, c'était à domicile contre Valenciennes le 7 novembre avec une orgie de but (4-5, 10e j.) et un quadruplé du défenseur nordiste Joffrey Cuffaut. Et voilà donc 12 rencontres que les hommes de Patrice Garande n'ont plus connu la défaite. Une sacrée série que les joueurs du Téf' ont l'occasion de porter à 13, comme pour celle de l'AJA stoppée il y a deux semaines (13). Sauf que les Violets sont plus prolifiques en succès lorsqu'ils sont invincibles : neuf succès pour trois nuls.

Les similitudes avec les Icaunais ne s'arrêtent pas là. Depuis le début du championnat, les deux équipes se tirent la bourre pour savoir qui sera la meilleure attaque de L2. C'est arrivé plus souvent à l'AJA qu'au TFC, mais à l'instant T, ce sont les Toulousains qui dominent ce classement, avec 43 buts inscrits contre 42 pour les Auxerrois. C'est également la meilleure équipe et la meilleure à l'extérieur (six victoires, trois nuls, une défaite, 19 buts inscrits). S'ils n'ont pas de goleador type Mickaël Le Bihan et ses 14 pions, les Violets, en recrutant malin ou en promouvant des jeunes du centres de formation, alignent de sacrés joueurs à statistiques. En attaque tout d'abord, avec l'Anglais Rhys Healey, huit buts et une passe décisive en 46 minutes disputées en moyenne par match (soit un but toutes les 97 minutes !). Devant, il y a également les Pitchouns formés au club : Amine Adli, 20 ans, cinq buts et quatre passes décisives, ainsi que Janis Antiste, 18 ans, cinq buts et une passe décisive.

Mais c'est peut-être au milieu que Toulouse affiche le plus de qualités, avec un trio assez redoutable. Branco Van den Boomen en tête. L'activité du métronome hollandais est phénoménale. Meilleur centreur de L2 (39 centres réussis), le joueur de 25 ans a déjà signé trois buts et quatre passes décisives. Et il excelle sur phases arrêtées, comme bon nombre de ses collègues. Que dire aussi du Belge Brecht Dejaegere. Ce dernier affiche, comme Van den Boomen, une panoplie hyper complète, avec deux buts et cinq passes décisives. Pour compléter les trois du milieu, un autre Hollandais : Stijn Spierings. Surnommé "Monsieur penalty" avec un 6/6 dans cet exercice, il comptabilise huit buts au total et deux passes décisives.

Sauf que Toulouse n'est pas qu'une équipe offensive. Si sur certains matches, elle a encaissé beaucoup de buts et que cela se ressent sur le bilan global (25 pions pris, à peine deux de moins que l'AJA), l'équipe de Patrice Garande sait aussi se montrer très solide : elle a déjà gardé sa cage inviolée à 10 reprises en L2 ! Un peu plus du double que du côté auxerrois. Une preuve de plus, s'il le fallait, pour dire que cette formation toulousaine sera sacrément coriace…