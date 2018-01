Reims, France

-

A Reims (Stade Auguste-Delaune), Lorient bat le Stade de Reims 1 à 0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre: S. Jochem

But - Moreira (81e)

Moreira (81e) Avertissements - Aux Rémois Chavarria (25e) et Da Cruz (87e) ; Aux Lorientais Wadja Tchantcho (84e), Bouanga (85e), Moreira (87e)

- Aux Rémois Chavarria (25e) et Da Cruz (87e) ; Aux Lorientais Wadja Tchantcho (84e), Bouanga (85e), Moreira (87e) Reims : Carrasso - Abdelhamid, Métanire, Bouhours, Jeanvier - Chavalerin, Oudin (Kyei 76), Diego, Da Cruz (cap) - Chavarria, Siebatcheu (Ngamukol 86) Entr. : David Guion

: Carrasso - Abdelhamid, Métanire, Bouhours, Jeanvier - Chavalerin, Oudin (Kyei 76), Diego, Da Cruz (cap) - Chavarria, Siebatcheu (Ngamukol 86) Entr. : David Guion Lorient : Petkovic - Rose, Conté, Moreira, Le Goff - Wissa (Claude-Maurice 75), Lemoine, S. Marveaux (cap), Wadja Tchantcho, Bouanga (Saad 86) - Courtet (Hamel 70) Entr. : Mickaël Landreau

Décidément, les clubs bretons ne réussissent pas au Stade de Reims. Déjà battus par Brest et Lorient en début de saison, les Rémois se sont à nouveau inclinés face aux Merlus lundi soir au Stade Auguste-Delaune, pour le match retour. Une rencontre très disputée aux senteurs de Ligue 1.

Les Hommes de Michaël Landreau ont montré de nombreuses qualités collectives tout le match. Les Bretons se trouvent bien dans le jeu et amènent le danger sur le but rémois dès les premières minutes de jeu. Vincent Le Goff est même tout prêt d'ouvrir le score sur une tête coupée au premier poteau (9'). L'adresse et les réflexes sur sa ligne de Johann Carrasso empêchent alors les Merlus d'ouvrir le score. La suite de la première mi-temps est très disputée, notamment au milieu de terrain où les deux équipes se neutralisent.

Un penalty arrêté par le gardien lorientais

Jordan Siebatcheu, le meilleur buteur du Stade de Reims, a pourtant l'occasion de placer les siens devant au tableau d'affichage, en fin de première période. Il prend la responsabilité de tirer un penalty accordé par Stéphane Jochem pour une faute d'Ibrahima Conte sur Diego Rigonato, lancé à toute vitesse dans la surface bretonne. La course d'élan approximative et la faible puissance du tir de Jordan Siebatcheu ne trompe pas le portier lorientais Danijel Petkovic qui détourne le ballon en corner (40').

La seconde période est, elle aussi, dominée par des Lorientais motivés à l'idée de faire tomber le leader de cette ligue 2, intouchable depuis plusieurs semaines. Le verrou rémois craque finalement en fin de match. L'expérimenté Fabien Lemoine délivre une passe sublime dans le dos de Samuel Bouhours. Le latéral breton Steven Moreira a bien suivi et ajuste Johann Carrasso d'un plat du pied imparable (81').

-

-

-

-

Selon-vous, quel a été le meilleur joueur du @StadeDeReims face à @FCLorient ? #FBsport — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 29, 2018

-

VIDEO | La réaction du capitaine du @StadeDeReims Danilson Da Cruz après la défaite face à @FCLorient (0-1) #SDRFCL#FBsportpic.twitter.com/nfFXMpaljh — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 29, 2018