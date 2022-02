Ligue 2 (J23) - Guingamp-AJA : sursaut d'orgueil attendu pour les Icaunais en Bretagne

Défaits à domicile mardi face au Paris FC (1-2), Gaëtan Charbonnier (13 buts) et l'AJA sont à la recherche d'un sursaut d'orgueil à Guingamp ce samedi (23e j. L2) au stade Roudourou. Coup d'envoi 19h et avant-match sur France Bleu Auxerre dès 18h45.

Pour son troisième match en huit jours, après une période de trois semaines sans compétition à cause du Covid, l’AJA (5e, 37 points) va s’attaquer au col peut-être le moins relevé de son triptyque sur le papier avec ce déplacement à Guingamp (12e, 26 points) ce samedi (19h, 23e j. L2). Sur le papier seulement. Car non seulement les confrontations face aux Bretons ne réussissent pas au club ajaïste, mais en plus, les Icaunais ne sont pas dans une forme optimale avec deux défaites sur les quatre derniers matches, dont celle de mardi à domicile face au Paris FC (1-2, 22e j. L2 en retard), un prétendant à la montée, au cours d’une rencontre aussi riche en occasions manquées qu’en frustration. C’est donc le meilleur moment pour redresser la barre côté auxerrois.

Et si la clé résidait dans davantage de caractère, d’agressivité et de roublardise ?

Il n’y a pas le feu au lac à l’AJA, mais la tendance des dernières semaines, des derniers mois, a de quoi poser question. Il y a ces deux victoires sur les sept derniers matches (deux nuls, trois défaites), et cette incapacité à gagner contre les "gros". Mais plus que ça, c’est ce manque de fraîcheur physique et donc de lucidité pour parvenir à imprimer créativité et fluidité dans les actions offensives qui interpelle. "Au niveau de l’état de forme, on a beaucoup de joueurs en deçà" confirme l'entraîneur Jean-Marc Furlan, qui insiste sur les conséquences du cluster qui a privé de Ligue 2 son club durant trois semaines le mois dernier. Ce qui lui faisait dire, au soir de la défaite contre les Parisiens, qu’il serait "dans le dur jusqu’à fin février". L’impact de la maladie n’est pas à négliger et se remettre dans le rythme de la compétition n’est pas forcément évident suivant les cas. D’autres clubs également touchés par le Covid au même moment et dans les mêmes proportions, comme Nîmes ou Niort, ont de leur côté enchaîné des séries de victoires pour leur reprise, même si leurs adversaires respectifs n'étaient pas aussi élevés niveau standing que ceux qui ont affronté l’AJA.

Et si, la clé pour se remobiliser, était de parvenir à montrer davantage de caractère ? Le coach auxerrois a ouvert la porte à cette explication : "On doit encore avancer dans pas mal de domaines, notamment comment assumer les matches à très haut enjeu. Surtout quand tu t’appelles l’AJA. C’est comment tu as des joueurs, certes pas forcément hyper doués sur le plan du football, mais qui ont de très, très forts caractères, c’est ce qui fait la différence au très haut niveau. Par rapport à ça, on a un travail important à faire parce qu’on est un peu en déficit." Mais c’est surtout dans l’agressivité et la roublardise que l’équipe peut progresser. Le vestiaire est pétri de talent et de bons mecs. Mais est-il dans l’ensemble trop tendre, pas assez méchant dans les moments clés sur le terrain ?

Ce que réclame le défenseur auxerrois Théo Pellenard, c’est "un collectif fort qui sache dans quelle direction il faut aller sur le terrain". Il développe : "Quand on gagne 1-0 et qu’on ne met pas nos occasions, que doit-on faire ? Doit-on continuer à pousser ou rester solides pour refaire bloc ? C’est ce genre de détails qu’il faut régler. Quand je vois comment font des équipes comme Le Havre, Ajaccio ou le Paris FC, lorsqu’elles perdent la balle… Ils sont hargneux d’entrée, ils font des fautes, ils nous stoppent. J’ai aussi cette image du match à Caen (2-2, 17e j. L2) où je vois le latéral droit qui court derrière Gaëtan Perrin et lui tire le maillot pour éviter qu’il parte en contre-attaque. Là-dessus, on doit être beaucoup plus rusé, avec un peu plus de caractère, pour se dire qu’à un moment donné, ça ne doit pas passer, et qu’il faut qu’on cloisonne." Cette saison, l’AJA a souvent été dans la réaction, avec plutôt de la réussite. Désormais, place à l’action !

Un groupe inchangé par rapport au Paris FC

Pour le déplacement en Bretagne, Jean-Marc Furlan a fait appel au même groupe que celui convoqué face au Paris FC, au complet donc, emmené notamment par le co-meilleur buteur du championnat, Gaëtan Charbonnier (13 buts comme le Toulousain Rhys Healey), qui reste sur quatre réalisations sur les quatre dernières rencontres. Les jeunes Iyad Mohamed, Nicolas Mercier et Mohamed Ben Fredj renforcent la réserve.

Pour ce troisième match en huit jours, souvent le moins évident pour les organismes en termes d’enchaînement, le coach icaunais pourrait être tenté de faire tourner quelques éléments. Remplaçant mardi, Carlens Arcus est en balance pour retrouver une place de titulaire sur le côté droit de la défense. Pas entré contre le Paris FC, Alexis Trouillet pourrait grappiller davantage de temps de jeu au milieu contre l’EAG.

Guingamp, bête noire de l’AJA

L’En Avant Guingamp n’est jamais un bon souvenir pour les Icaunais. Car Guingamp n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches face à Auxerre en Ligue 2 (trois victoires, deux nuls). Pire, à Roudourou, les Ajaïstes n’ont jamais gagné dans l’antichambre de l’élite (trois défaites en trois déplacements). Le match aller, un revers à l’Abbé-Deschamps (1-2, 5e j. L2), le premier de la saison à domicile, reste forcément en travers de la gorge. "Depuis que je suis arrivé, Guingamp n’a jamais été une réussite, confirme Jean-Marc Furlan. Il y a des équipes que tu joues, et tu gagnes toujours. Et d’autres, tu les joues, et chaque fois tu es secoué ! Ils ont un très, très bon potentiel offensif. On l’a fait remarquer à nos joueurs. Surtout, je vais observer la force de réaction de mes garçons."

Des Guingampais 12e de L2, avant-dernière défense du championnat avec une victoire sur les cinq derniers matches, mais qui vont pouvoir compter sur le retour de leur maître à jouer, révélation de la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec les Comores : Youssouf M’Changama (quatre buts, neuf passes décisives), impliqué sur plus de la moitié des réalisations de son équipe. Auteur d’un but sur coup franc exceptionnel face au Cameroun malgré la défaite en 8e de finale de la CAN, c’est sur cette phase de jeu que le numéro 10 de l’EAG avait ouvert le score face à l’AJA au match aller. Le gardien et le mur icaunais ont certainement été plus que briefés…

