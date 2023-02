Ligue 2 (J23) : joli duel de promus entre le Stade Lavallois et le FC Annecy

C'est un joli duel pour le maintien en Ligue 2 ce samedi 11 février à Le Basser. Le Stade Lavallois (14e) accueille Annecy (11e). Les Annéciens viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, une performance historique pour le club de Haute-Savoie. La dynamique est bonne.

Les Lavallois, eux, ont très envie de faire oublier leur mauvais match de la semaine dernière à Valenciennes. Dans le Nord, le Stade est retombé dans ses travers. Face à Annecy, légèrement mieux classé que Laval, les Tango espèrent redresser la barre en s'appuyant sur leurs derniers matches (Rodez, Caen, Dijon). Il ne faudra pas se louper pour l'entraîneur de Laval Olivier Frapolli : "ce sont des matches qui sont importants et des points qui valent chers. Annecy a un point de plus que nous, l'objectif sera de lui passer devant. Mais ce ne sera pas simple quand on voit son parcours depuis la reprise avec douze points sur les sept derniers matches, une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France. Annecy a un groupe très compétitif."

Une série de trois matches contre des adversaires directs

Le retour d'Antonin Bobichon devrait faire beaucoup de bien. Devant, Elisor est précieux, Durbant a marqué, Naidji a marqué. Le rendement un peu moins bon pour Kader N'Chobi. L'attaquant ivoirien espère vite débloquer son compteur : "je ne vais vous mentir. C'est vrai que j'y pense. Même avant de débuter un match, j'y pense. Je me demande quand je vais ouvrir mon compteur de but. Mais le plus important, c'est d'être présent, d'apporter un plus pour l'équipe et cela viendra quand cela viendra. Je suis persuadé que je vais ouvrir mon compteur."

Après Annecy, il y aura Pau et Quevilly. Comme Laval, trois équipes qui visent avant tout le maintien en Ligue 2.

Sans Duterte ni Tapoko

Pour ce match à domicile, le milieu récupérateur Sam Sanna, qui était incertain, est bien présent. Il y a le retour du milieu offensif, Antonin Bobichon. Kevin Perrot, 19e homme la semaine dernière, est convoqué dans le groupe de 18. Remy Duterte et Kevin Tapoko, eux, sortent du groupe, ils titulaires à Valenciennes.

18 joueurs convoqués par Olivier Frapolli pour la réception d'Annecy. - Stade Lavallois

Le match Stade Lavallois / FC Annecy se dispute ce samedi 11 février à 19 heures. Soirée foot dès 18h45 sur France Bleu Mayenne avec Cédric Ruiz, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.