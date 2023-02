Ligue 2 (J23) - Le DFCO à Saint-Etienne pour un duel de relégables, les dernières infos

La situation est plus que grave dans l'optique du maintien en Ligue 2. Quasiment désespérée en cas de défaite ce weekend. 17e et premier relégable, le DFCO se déplace samedi 11 février (à 15h) dans le "Chaudron", face à l'AS Saint-Etienne, 18e - avec 21 points, comme le DFCO. Les signaux d'espoir sont peu nombreux voire inexistants, puisque Dijon reste sur trois défaites d'affilée sans marquer, dont deux face à des concurrents directs, Laval et Niort. Alors que les "Rouges" s'embourbent et plongent tout droit vers le National, sauront-ils réagir ?

Thioune forfait, Traoré suspendu, retour d'Assalé

Le weekend dernier contre Niort, le milieu de terrain Ousseynou Thioune est sorti sur civière, "gravement blessé" au genou selon les mots d'Omar Daf après le match. L'entraîneur dijonnais a donné de ses nouvelles à la veille du déplacement à Saint-Etienne. Le milieu souffre d'une grosse entorse, mais "ce ne sont pas les croisés". Il sera absent plusieurs semaines.

Christopher Rocchia est toujours blessé, et ne fera pas son retour ce weekend. Il y aura un autre absent en défense, avec le latéral Cheick Traoré, suspendu ce weekend. Averti contre Bordeaux, ce carton jaune a révoqué le sursis qui avait assorti sa suspension après son carton rouge sur la pelouse du Paris FC. Un retour en revanche : l'attaquant Roger Assalé est apte.

Une autre incertitude réside sur le poste de gardien de but, Saturnin Allagbé ayant pris la place de Baptiste Reynet depuis deux matchs. "Je me réserve encore cette décision-là, répond Omar Daf, laconique. Il y a une concurrence saine".

Omar Daf justifie le huis-clos

La décision de mettre la séance d'entraînement de mercredi à huis-clos avait surpris - et avait provoqué les railleries de certains supporters sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, l'entraîneur du DFCO a expliqué ce besoin de confidentialité par une mise en place tactique. "On a travaillé pour essayer de travailler d'autres associations, d'autres automatismes, pour créer plus d'incertitudes. Il y a des bonnes choses", indique-t-il.

Le DFCO tente d'évacuer la pression

Le DFCO a-t-il conscience qu'il joue déjà en partie sa survie en Ligue 2 ce weekend, face à un concurrent direct, avec le risque de se faire décrocher au classement, dans cette saison où quatre équipes descendront ? "Il reste seize matchs de championnat, plus de 45 points à prendre, ça se jouera jusqu'à la dernière journée, répond Omar Daf, pour désamorcer, en pratiquant l'euphémisme. Seize c'est beaucoup et peu à la fois. Des équipes ont pris un peu d'avance".

"Ce n'est le match de la dernière chance, je suis sûr de ça, il reste seize matchs, on n'est qu'à un point de se sortir de cette zone rouge. Il ne faut pas non plus stresser à ce niveau, il faut jouer et prendre match après match", abonde le défenseur Pau Joly, prêté par Auxerre, également présent en conférence de presse d'avant-match.

Deux équipes mal classées, l'ASSE a une meilleure dynamique

Qu'il est loin, le match aller. Cette première journée de championnat, quand le DFCO avait battu Saint-Etienne (2-1) à Gaston-Gérard, prémices d'un mois d'août flamboyant. Depuis, Dijon chute, chute, chute et chute encore, avec seulement deux victoires et onze points pris sur les 17 derniers matchs. Pire équipe à l'extérieur du championnat au moment de se déplacer chez les Verts, le DFCO et son entraîneur Omar Daf semblent totalement impuissants face à un naufrage de plus en plus imminent.

Du côté de l'ASSE, la tendance semble s'inverser. Friables défensivement (dernière défense du championnat avec 38 buts concédés), les Verts compensent avec leur force offensive (31 buts marqués, 4e attaque de Ligue 2). Sur les cinq derniers matchs, les Stéphanois se sont imposés trois fois, dont un dernier succès remarquable - 3-2 à domicile contre Annecy, dans un match à rebondissements. Preuve qu'une certaine force mentale et collective existe dans cette équipe, pour l'instant peu visible, voire invisible, du côté de Dijon.

23e journée de Ligue 2 à suivre en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne, dès 14h45 pour l'avant-match en direct de Geoffroy-Guichard. Rdv 15h pour le coup d'envoi de l'intégrale DFCO !

