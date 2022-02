Ligue 2 (J23) - Pour enchaîner, le DFCO doit faire tomber Toulouse, leader du championnat

Le DFCO "ne boxe pas dans la même catégorie" que Toulouse, leader de Ligue 2 et grand favori pour la montée. Pourtant Dijon, récemment plus pragmatique mais toujours en quête "d'efficacité", compte bien aller chercher un résultat au Stadium pour la 23e journée, samedi 5 février 2022.

Deux victoires acquises contre Rodez et Quevilly. Des matchs "sur le papier" abordables qui se profilent en février contre Pau à domicile, Bastia et Dunkerque à l'extérieur. Et avant ça, Toulouse, samedi 5 février 2022, pour la 23e journée de Ligue 2. Le leader du championnat, dans un Stadium qui va retrouver son public. Alors que le grand favori pour la montée en Ligue 1 se dresse sur la route des "Rouges", attention à l'iceberg pour un navire dijonnais encore chancelant. La rive du "top 10" atteinte pour la première fois ... le DFCO compte bien ne pas se laisser reprendre par les flots dangereux du bas de tableau.

Patrice Garande : "On ne boxe pas dans la même catégorie" Copier

Un DFCO plus pragmatique ?

Comment jouer le TFC, équipe en tête au niveau de la possession en L2 (60%) ? Tenter de les priver de ballons ? Ou faire le dos rond et procéder en contre ? La bonne nouvelle, c'est que le DFCO semble depuis peu savoir faire les deux. Dès son arrivée, Patrice Garande avait énoncé ses principes de jeu et sa volonté de voir une équipe offensive, toujours portée vers l'avant. Sans se renier, le coach dijonnais a récemment su adapter sa tactique à l'adversaire et à la situation, pour obtenir des résultats. Quitte à être moins flamboyant.

Illustration parfaite à Rodez (victoire 2-0). "On avait mis un plan de jeu un peu différent, on les avait attendu en bloc médian, mais c'était par rapport au système adverse. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique et je voudrais que mon équipe le soit, et surtout qu'elle soit efficace". Le DFCO va-t-il changer de visage pour cette deuxième partie de saison, en faisant passer les résultats avant la "qualité" du jeu ? "L'objectif, c'est de continuer de marquer des buts, c'est quelque chose d'important pour moi, c'est synonyme d'une volonté d'aller de l'avant ... mais par contre il faut qu'on soit plus costauds sur le plan défensif. On doit être capables de faire les deux".

"L'efficacité" (dans les deux surfaces) n'est pas le seul mot-clé. Il y a également "équilibre". "On travaille surtout pour essayer de trouver un équilibre, on marque beaucoup de buts mais on en prend trop. Quand j'analyse les buts qu'on prend, on les donne !". Et "maîtrise". "Quelquefois, on se précipite trop. On perd des ballons par un excès de précipitation, et par un manque de prise d'information et de communication". Les "Rouges" savent où ils doivent progresser.

Les raisons d'y croire pour Dijon

Toulouse a baissé le pied. Sept victoires sur les dix premiers matchs, avant un coup de moins bien. Pau, Rodez et Guingamp ont accroché le nul au Stadium. Caen y a gagné. Le TFC, qui n'a pas marqué depuis deux matchs, vient également d'être éliminé en Coupe de France contre les amateurs de Versailles.

Des éléments importants sont absents côté toulousain : Rhys Healey, le co-meilleur buteur de Ligue 2 (13 buts), est suspendu. Le capitaine habituel, Brecht Dejaegere , est blessé pour plusieurs mois.

le co-meilleur buteur de Ligue 2 (13 buts), est suspendu. Le capitaine habituel, , est blessé pour plusieurs mois. Patrice Garande, fin connaisseur du TFC. L'entraîneur du DFCO était assis sur le banc toulousain la saison dernière, loupant la montée en Ligue 1 lors d'un match de barrages contre Nantes. "J'espère que tout ce que je sais d'eux sera un avantager. Sur la connaissance de certains joueurs, je les connais par cœur. Il y a des nouveaux qui sont arrivés, est-ce que c'est un avantage ou pas, je n'en sais rien. Ce sont des petits éléments que je vais pouvoir donner".

La compo possible

Le DFCO retrouve des couleurs pour ce déplacement à Toulouse, avec le retour de plusieurs blessés : Mickaël Le Bihan, Adama Fofana et Jessy Pi. Les trois joueurs ont rejoué 45 minutes lors de l'opposition interne du weekend dernier. Sénou Coulibaly est lui revenu de la CAN.

Reynet - Rocchia, Congré, Coulibaly, Traoré - Deaux, Younoussa - Dobre, Benzia, Jacob - Scheidler.