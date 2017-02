Ligue 2 | J23 : Le Havre AC peut s'en mordre les doigts

La victoire tendait les bras aux havrais, qui concèdent finalement le nul au Stade Océane face au Red Star (1-1), à l'occasion de la 23ème journée de Ligue 2. Neuvième match d'affilée sans succès en championnat pour les Ciel et Marine.

Le HAC peut s'en vouloir ! Auteur d'une première période de haute volée, les Ciel et Marine pensaient bien tenir enfin un succès à domicile et en championnat après neuf journées sans. Ouverture du score et premier but de Zinédine Ferhat (28') sur une troisième passe décisive de Ferland Mendy. Multitudes d'occasion, ensuite, que les normands n'ont pas su transformé. Revenus avec de moins bonnes intentions en seconde période, les hommes d'Oswald Tanchot ont alors subi les attaques francieliennes, jusqu'à une superbe égalisation signée Anatole Ngamukol (71) d'une frappe pleine lucarne.

Le HAC recule encore d'un cran, au classement, à la 15ème place.