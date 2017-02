Ligue 2 - J23 : le Nîmes Olympique a encore frappé à l'extérieur, victoire à Amiens 2-1

Auteur d'un match solide, le Nîmes Olympique s'est imposé 2-1 à Amiens pour la 23e journée de Ligue 2. Grâce à cette 7e victoire à l'extérieur, les Crocos prennent la 7e place du championnat. C'est leur meilleur classement cette saison.

Qui les arrêtera à l'extérieur? Le Nîmes olympique est irrésistible loin des Costières. 7e succès des Crocos à l'extérieur cette saison. Il reprennent évidemment la tête du classement à l'extérieur, Brest ne les aura finalement détrônés que quelques jours. Autant de victoires à l'extérieur, c'est une performance. Performance d'autant plus surprenante quand on regarde le nombre de victoire à domicile. Une seule victoire à la maison cette saison. Un paradoxe!

Le Nîmes olympique à 3 points du podium

Pour le déplacement à Amiens, les Crocos ont pu compter sur leur capitaine, Fethi Harek, de retour de blessure, et sur leur meilleur attaquant, Rachid Alioui, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. L'international marocain est d'ailleurs rapidement décisif. A la 20e minute de jeu, sur un long dégagement d'Anthony Briançon, à la la réception, Alioui réussit à prendre le dessus de la tête sur deux défenseurs amiénois et trompe le gardien Régis Gurtner d'une frappe croisée. (0-1). C'est le 12e but pour Rachid Alioui cette saison.

Egalisation picarde, moins de dix minutes plus tard, à la 29e minute de Richard Soumah sur un centre de Guessouma Fofana. (1-1). De retour des vestiaires, Anthony Briançon sauve les siens. A la 47e minute, le gardien amiénois Gurtner dégage le ballon et à la réception Kamara est seul devant le but, l'attaquant picard lobe Marrillat battu mais Briançon revient et dégage in extremis le ballon sur sa ligne. Deux minutes plus tard, ce sont les Crocos qui ont l'occasion de passer devant au score.

Dans la surface de réparation, El Hajjam commet une faute sur Thioub. Pénalty pour les nîmois. Savanier se charge de le transformer. (2-1). Et puis, pendant une mi-temps les Crocos ont fait ce qu'ils avaient du mal à réaliser depuis le début de saison, tenir le score et continuer d'attaquer. Une solidité gage de maturité aussi pour les nîmois qui désormais ne sont qu'à 3 points du podium.

Gagner à domicile pour monter sur le podium

Grâce à cette victoire les gardois sont 7e de Ligue 2. Leur meilleur classement cette saison. La semaine s'annonce décisive pour les futures ambitions de l'équipe. Réception de Niort, mardi, puis de Tours, vendredi, deux matches aux Costières qui pourraient changer la saison du Nîmes Olympique. Signe de cette évolution, après la rencontre, le coach Bernard Blaquart s'est laissé aller à cette boutade: "Amiens est une équipe très solide avec des joueurs qui vont très très vite, je la vois bien terminer sur le podium...derrière nous mais sur le podium", ajoute en plaisantant l'entraineur Nîmois.