LIGUE 2 (J23) | Le Stade de Reims doit enchaîner face à Tours

Après le succès 1 à 0 au Red-Star lundi dernier, les Rémois reçoivent le 18e au classement ce vendredi à Delaune. La victoire est obligatoire pour confirmer la relance amorcée à Paris et profiter des confrontations de cette journée pour faire des écarts au classement.

Au regard de cette 23e journée de Ligue 2, le Stade de Reims a une formidable occasion de créer quelques écarts au classement. Pendant que les Rémois affronteront Tours, le 18e, les équipes de tête vont s'affronter ou auront des confrontations délicates. On notera ainsi la rencontre entre Lens (4e) et Troyes (5e) mais aussi Brest (1er) - Sochaux (7e). Amiens (3e) recevra au Stade de la Licorne l'équipe de Nîmes, une des meilleures formations à l'extérieur qui vient de s'imposer à Lens. Enfin Strasbourg (6e) recevra le Gazelec Ajaccio (8e). Evidemment, les résultats de ces confrontations directes ne vaudront le coup d'être regardés si, et seulement si, le Stade de Reims s'impose face au Tours FC. Depuis le début du championnat, les Rémois n'ont eu que très rarement l'occasion de confirmer un bon résultat à l'extérieur, sur leur pelouse. Et pour cause : avant leur succès au Red-Star lundi dernier, les Rémois ne s'étaient imposés qu'une seule fois hors de leurs bases, c'était à Strasbourg (1-2), mais la journée suivante, le Stade de Reims s'était incliné à domicile face à Laval (0-2). Avant d’enchaîner un déplacement délicat au Gazelec Ajaccio dès mardi, puis la venue quatre jours plus tard de Sochaux à Delaune, les Rémois seraient bien inspirés de retrouver leur suprématie à domicile face aux Tourangeaux.

-

Gardiens : CARRASSO Johann, MENDY Edouard.

CARRASSO Johann, MENDY Edouard. Défenseurs : AMIOT Grégoire, BOUHOURS Samuel, METANIRE Romain, TRAORE Hamari, WEBER Anthony.

AMIOT Grégoire, BOUHOURS Samuel, METANIRE Romain, TRAORE Hamari, WEBER Anthony. Milieux : BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, KANKAVA Jaba, RIGONATO Diego, RODRIGUEZ Hugo.

BERTHIER Grégory, DA CRUZ Danilson, KANKAVA Jaba, RIGONATO Diego, RODRIGUEZ Hugo. Attaquants : CHARBONNIER Gaëtan, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi.

CHARBONNIER Gaëtan, CHAVARRIA Pablo, KYEI Grejohn, OUDIN Rémi. Absents : BALDE Ibrahima (infection orteil), BULOT Frédéric (genou), JEANVIER Julian (ischios), TURAN Atila (malade), DEVAUX Antoine (choix), FORTES Odaïr (choix), MFULU Omenuke (choix), NDOM Aly (choix), PEUGET Alexi (choix).

-

-

-

Le Tours FC lutte cette saison pour ne pas descendre en National. © Maxppp - maxppp

Comme la saison dernière, le Tours FC lutte pour le maintien en Ligue 2. Dans une actualité souvent animée par les frasques de son président Jean-Marc Ettori, les Tourangeaux essayent tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau dans une saison qui sera aussi pour eux très compliquée en vue du maintien. Reste que l'équipe de Fabien Mercadal arrive à exister face aux grosses cylindrés du championnat, particulièrement à l'extérieur. Les Tourangeaux ont fait match nul à Lens après avoir mené 2 à 0 en début de saison, ils se sont aussi imposés au Havre juste avant la trêve. Il s'agira donc de se méfier de cette équipe qui s’alignera dans une formation très défensive.

-

-

-