Reims, France

L'alignement des planètes est une nouvelle fois en faveur du Stade de Reims à la vue des 9 premiers résultats de la 23e journée de Ligue 2. Même si ont peut considérer que l'AC Ajaccio et Le Havre, également concurrents pour l'accession, ont pris les trois points de la victoire, ce sont surtout les poursuivants directs qui ont souffert. Ainsi, le 2e Nîmes a perdu (au Havre) et le 3e, le Paris FC, a fait match nul sur la pelouse de l'AJ Auxerre. Ainsi, les Rémois ont l'occasion d’accroître un peu plus leurs distances avec leurs poursuivants. En cas de succès face aux Merlus, les Rémois afficheraient 13 points d'avance sur le 2e et 14e sur le 3e. Ce qui à 15 journées de la fin, serait une avance considérable et presque définitive. Un succès permettrait aussi de reléguer Lorient, considéré comme un des concurrents les plus sérieux, à 19 points ! De quoi interpeller une équipe bretonne qui bien consciente que la tâche ne sera pas facile sur la pelouse du leader, doit rester dans le bon wagon et ne pas s'éloigner trop vite des deux premières places qui enverront directement en Ligue 1 à l'issue de la saison.

-

Gardiens : Johann CARRASSO, Nicolas LEMAITRE.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Samuel BOUHOURS, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Romain METANIRE.

Milieux : Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM, Diego RIGONATO.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Infirmerie

Hassane KAMARA (cheville), Youssouf KONE (genou), Edouard MENDY (cuisse).

Absents

Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Grégory BERTHIER (choix), Mathieu CAFARO (reprise), Hendrick CAKIN (choix), Virgile PIECHOCKI (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

-

-

-

VIDEO | L’entraîneur du @StadeDeReims David Guion évoque l’importance de faire le plein de points face aux équipes de deuxième partie de classement avant d’aborder le match face à @FCLorient#Fbsport#SDRFCLpic.twitter.com/glxus1ToFf — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) January 28, 2018

-

-