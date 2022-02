Ligue 2 (J23) - Le Bihan, Pi et Fofana aptes pour le déplacement du DFCO à Toulouse

Après deux semaines de trêve internationale, le DFCO se déplace face au leader toulousain, samedi 5 février 2022, en ouverture de la 23e journée de Ligue 2. Les "Rouges", 9es, restent sur deux victoires consécutives sans concéder de buts - face à Rodez et QRM. Le TFC vient de son côté de se faire éliminer par Versailles en Coupe de France, après un match nul (0-0 contre Bastia).

Trois blessés de retour ... Zargo Touré out

Le DFCO enregistre le retour de trois joueurs blessés : Mickaël Le Bihan , Jessy Pi et Adama Fofana. Les trois ont participé à l'opposition interne - en conditions de matchs, avec maillots et arbitres au Stade Gaston Gérard - du weekend dernier.

Mauvaise nouvelle en revanche pour le défenseur central Zargo Touré, plutôt en forme sur ces derniers matchs. Blessé à l'ischio, il ne sera pas du voyage à Toulouse.

Ahmad Ngouyamsa suspendu

Déjà suspendu trois matchs à l'automne, le défenseur Ahmad Ngouyamsa ne sera pas non plus du déplacement à Toulouse. Il a écopé d'un match de suspension pour trois cartons jaunes reçus en dix matchs et rate donc ce voyage sur les rives de la Garonne.

Ecuele-Manga et Coulibaly de retour de la CAN

Alors que la finale de la CAN a lieu dimanche (entre le Sénégal et l'Egypte), les deux joueurs du DFCO engagés dans cette compétition sont revenus à Dijon. Les deux défenseurs, Sénou Coulibaly et Bruno Ecuele-Manga, éliminés en 8e de finale respectivement avec le Mali (contre la Guinée Equatoriale) et avec le Gabon (contre le Burkina Faso).

Bryan Soumaré écarté