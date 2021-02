Ligue 2 (J24) - AC Ajaccio-AJA : redémarrer une série en Corse pour continuer en beauté

Une AJA qui veut réenclencher la machine à victoire, la vie sans Sakhi, des Corses plus fringants qu'à l'aller : voici ce qu'il faut savoir sur AC Ajaccio-AJA (24e j. L2) ce vendredi à 20h, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Auxerre dès 19h45.

Après leur série de deux défaites en Ligue 2, une première, les Auxerrois ont vite réagi, comme on en a désormais l’habitude cette saison : en gagnant mardi contre le 2e, Toulouse (3-1, 23e j.), l’AJA a vaincu sa (petite) spirale de revers et a l’occasion, ce vendredi soir, pour son troisième match en une semaine, de réenclencher la machine à succès chez l’AC Ajaccio pour cette 24e journée de championnat. Car il est désormais temps, en 2021, de passer en positif en termes de victoires par rapport à ses autres résultats (deux succès, deux nuls, deux défaites). Mais l’Île de Beauté, et a fortiori le stade François-Coty, n’a jamais vraiment réussi aux Icaunais dans leur histoire.

François-Coty pas accueillant pour l’AJA

En presque 20 ans, Auxerre ne s’est imposée qu’à deux reprises dans l’antre du club acéiste. Le 6 décembre 2003, en Ligue 1, et… le 7 février 2020, il y a tout juste un an, pour le premier déplacement à l’ACA de Jean-Marc Furlan sous les couleurs icaunaises (victoire 3-2), un mois avant l’arrêt du championnat. Une autre époque : dans les rangs de l’AJA, Mathieu Michel gardait les buts, Samuel Souprayen était encore capitaine et titulaire en défense centrale, Jordan Adéoti faisait la paire avec Birama Touré au milieu, Mickaël Barreto ne savait pas encore qu’il affrontait sa nouvelle équipe, le 4-2-3-1 était en vogue…

Depuis, les choses ont bien changé. L’AJA, bien accrochée à sa 5e place, et à nouveau meilleure attaque de Ligue 2 (45 buts inscrits, un de plus que le TFC) a faim de succès. Avant de penser à en enchaîner trois de suite en championnat, ce qui n’est plus arrivé depuis décembre 2018-janvier 2019, il va falloir surtout envisager de gagner une deuxième fois d’affilée pour enclencher une nouvelle dynamique positive. D’autant qu’il y a de quoi en profiter. Samedi, Troyes, le leader, et Toulouse, son dauphin, s’affrontent. Et peu importe le résultat : si l’AJA gagne, elle pourra être certaine de grappiller des points sur une de ces deux premières places - voire les deux -, synonymes de montée directe. Les Troyens, 47 points, et les Toulousains, 45 points, ont respectivement huit et six unités d’avance sur les Ajaïstes (39 points). Pas insurmontable. Clermont, 3e, a 43 points. Grenoble, 4e, 41 unités. Mais derrière, ça pousse avec le Paris FC (6e, 37 points) et Valenciennes (7e, 35 points).

Et pour se défaire des Corses, pourquoi pas s’inspirer du match aller ? Lors de la 6e journée, l’AJA avait, devant son public à l’Abbé-Deschamps, signé son premier carton de la saison (5-1) face à des Ajacciens alors lanterne rouge, grâce à des doublés de Mickaël Le Bihan (qui a également provoqué un penalty) et Rémy Dugimont ainsi qu’un but sur penalty de Kévin Fortuné. On se souvient encore des scènes de liesses entre Ultras et joueurs à la fin du match, sous la pluie. Un Fortuné en claquettes prenant des selfies avec les supporters à la sortie du stade, un Quentin Bernard sabrant le champagne, histoire de se changer les idées vu le contexte sanitaire pesant et de fêter avec les fans ce succès attendu, ce match référence dans ce début de saison alors en dent de scie… Un feu d’artifice qui allait en appeler d’autres. Et pourquoi pas à nouveau pour ce match retour ?

La vie sans Sakhi

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ? Quand même pas ! Dans la zone offensive du milieu de terrain, l’AJA a de quoi faire. Mais il est vrai que l’absence d’Hamza Sakhi en Corse va peut-être faire bouillir le cerveau de Jean-Marc Furlan. Le coach icaunais avait prévenu, en conférence de presse d’avant-match, que le meilleur passeur de Ligue 2 (neuf passes décisives) avait "très mal au dos" et ne s’était pas entraîné la veille. Le technicien a préféré ne prendre aucun risque, et a donc emmené avec lui un groupe élargi à 19 joueurs, au lieu de 18 habituellement, sur l’Île de Beauté.

On devrait donc avoir de la rotation au sein du 11 de départ. Pourquoi pas voir Axel Ngando en lieu en place de Sakhi en tant que meneur de jeu hybride dans le 4-1-4-1 préférentiel de Furlan ? Ou alors retenter le 4-2-3-1 de la seconde période contre Toulouse, avec un Alexandre Coeff de nouveau titulaire aux côtés de Birama Touré en milieux défensifs ? La question reste ouverte.

En tout cas, Jean-Marc Furlan aura l’embarras du choix d’un point dans les 30 derniers mètres, avec Mathias Autret, Rémy Dugimont, Axel Ngando, Kévin Fortuné, Gauthier Hein, Yanis Begraoui et Mickaël Le Bihan. Le meilleur buteur de la L2 (14 réalisations) voit la concurrence le talonner au classement des goleadors, comme le Clermontois Mohamed Bayo, qui en est désormais à 13 buts. Avec un seul pion en huit rencontres de championnat, Le Bihan ne doit pas relâcher ses efforts. Même sans marquer ni être passeur décisif, son match plein contre Toulouse, avec ses appels incessants pour libérer ses partenaires et son précieux jeu dos au but, a montré qu’il était sur la bonne voie pour scorer à nouveau.

Des Corses revigorés depuis l’aller

Derniers de L2 après leur fessée à l’Abbé-Deschamps lors du match aller, les hommes d’Olivier Pantaloni voient enfin leur philosophie payer. Avec quatre succès en six rencontres en 2021, soit 13 points pris sur 18 possibles, l’AC Ajaccio, 9e du championnat, signe le meilleur début d’année de L2 en compagnie du trio des équipes en tête.

Une formation corse qui reste sur deux succès plein de maîtrise, contre Grenoble, le 4e, excusez du peu (2-1, 22e j.) et à Sochaux (2-1, 23e j.). Et qui n’a plus perdu chez elle depuis fin octobre : elle reste sur quatre victoires de suite à François-Coty. Le climat corse, huis clos et couvre-feu obligent, sera peut-être moins chaud que d’habitude. Mais attention à ne pas se faire avoir sur le terrain.

Car club acéiste possède de très bons manieurs de ballons, qui en fait la 6e meilleure possession de balle de Ligue 2 : 52,3%, contre 54,2% pour l’AJA, 3e dans ce domaine. Les Mathieu Coutadeur ou Qazim Laci règnent sur le milieu de terrain, mais celui qui s’impose comme étant le meilleur joueur de l’ACA est bien un ancien de l’AJA : à 30 ans, Mickaël Barreto (quatre buts, trois passes décisives), plus mature, s’éclate en Corse. Et vient d’en planter deux sur ses deux derniers matches, histoire aussi de faire du bien à la 15e attaque de L2 (22 buts inscrits seulement). C’est lui, le danger numéro 1 côté Ajaccio, qui devra se priver de son meilleur buteur, Bévic Moussiti-Oko (cinq buts), blessé. On ne va pas s’en plaindre côté icaunais.