Ligue 2 (J24) - AJA-Nancy : pas de quartier face au dernier pour se relancer !

Le retour du public sans la jauge à l'Abbé-Deschamps depuis fin décembre. Un adversaire lorrain (20e, 16 points) lanterne rouge dans le dur, très dur. Et une équipe auxerroise (5e, 38 points) qui veut retrouver le succès devant son public pour démarrer une nouvelle série positive et se rapprocher du podium. Sur le papier, cet AJA-Nancy (19h, 24e j. L2) a tout du match idéal pour relancer la machine icaunaise, un peu grippée, à 15 rencontres de la fin.

L'enjeu : un peu de méthode Coué mais surtout positiver pour avancer

Dans les rangs auxerrois, il y a eu beaucoup, énormément de "frustration" , que ce soit chez les joueurs comme l'explique le coach Jean-Marc Furlan, ou du côté des supporters, après les trois derniers matches sans victoire des Auxerrois, avec deux nuls à Ajaccio (0-0, 21e j. L2) et à Guingamp (1-1, 23e j. L2) et une défaite contre le Paris FC à domicile (1-2, 22e j. L2). Le surplace ajaïste ne date pas d'hier, avec deux succès en huit rencontres de championnat. Méforme de certains cadres, adversaires parvenant à mieux lire le jeu icaunais en perte de fluidité, inspiration moins prononcée du collectif et de l'entraîneur dans ses choix, cluster engendrant trois semaines sans compétition et un déficit de fraîcheur physique... Les raisons sont "multifactorielles" comme dirait un certain 'JMF'. Maintenant pour les Icaunais, l'heure est à la reconquête, et sur leurs terres, eux qui restent sur deux défaites de suite à la maison, et dont le dernier succès à l'Abbé-Deschamps remonte au 6 novembre dernier, contre Pau (4-1, 15e j.).

"En professionnel, je n'ai jamais connu une saison où tout est linéaire, avec les feux tous au vert. Il y a des coups de moins bien et en ce moment, c'est le cas. Mais il faut garder confiance, à nous de réenclencher une dynamique positive, pose le défenseur et vice-capitaine icaunais Quentin Bernard. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste dans la vie. Certes, on a peut-être perdu un peu de confiance, d'allant et d'insouciance." Pour l'homme de vestiaire, c'est dans la tête, mais aussi dans les jambes, que ça se passe : "Le Covid n'a pas aidé dans ce sens. Je sais que certains joueurs, dont moi, quand ça pêche physiquement et qu'on n'est pas à 100%, on n'a aucune marge par rapport aux autres équipes. Là, on a pu faire une semaine complète, tous ensemble, et j'espère qu'on répondra présent contre Nancy."

Bernard concède que des "jokers positifs ont été grillés parce qu'on aurait pu faire la bascule et vraiment être dans le très haut du tableau", alors que la 2e place occupée par les Parisiens et synonyme de montée directe est désormais à six points, et que le 6e, Niort, n'a que trois unités de retard sur Auxerre avec un match en moins. Cette "pression sur les épaules", le vice-capitaine la ressent. "On connaît l'Auxerrois et le Bourguignon. Même quand ça se passe bien, ça doit encore mieux se passer. Même le boulanger du coin, ou celui qui ne connaît rien au ballon, quand il te croise et qu'il voit que t'es un joueur de l'AJA, il te dit : 'Il faut monter en Ligue 1 ! Il faut gagner samedi !' C'est une habitude à prendre. C'est une pression permanente mais positive. Les mécontents diront qu'on pourrait avoir quatre ou cinq points de plus, mais il y a 15 équipes derrière nous. On est 5e, on est où l'on veut être. On n'est pas largués du tout. Mais à nous de réenclencher une dynamique positive." Un peu de méthode Coué ne peut pas faire de mal si cela permet de remotiver les troupes pour se lancer à l'abordage du haut de tableau.

Le groupe : Laiton réintègre les 18

Sa dernière dans le groupe auxerrois remontait au 1er novembre dernier, et un déplacement victorieux 2-1 à Valenciennes (14e j. L2) : Sonny Laiton réintègre les 18 Auxerrois pour la réception de Nancy ce samedi au poste de gardien numéro 2 alors que Théo De Percin, qui l'avait suppléé, est envoyé en réserve. C'est le seul changement opéré par l'entraîneur Jean-Marc Furlan par rapport au déplacement à Guingamp. Un effectif qui déplore les absences des défenseurs Alec Georgen, blessé au tendon d'Achille, et Gautier Lloris, qui a rechuté au niveau des ischio-jambiers. Côté composition, Paul Joly pourrait reprendre sa place au poste de latéral droit, tandis que l'ailier Gauthier Hein, touché physiquement à l'entraînement, n'est pas certain de débuter titulaire. Auteur de son deuxième but de la saison à Guingamp pour l'ouverture du score, Lassine Sinayoko est pressenti pour être à nouveau dans le 11 de départ sur un des côtés de l'attaque icaunaise.

L'adversaire : Nancy n'a plus rien à perdre

Il n'y a pas plus bête blessée que l'ASNL. 20e à neuf points du premier non-relégable Bastia, le club lorrain ne compte qu'un succès en huit matches de championnat (2-1 à domicile contre Bastia le 15 janvier, 21e j. L2). Nerveuse sur le terrain (neuf cartons rouge en championnat, sept sur les dix derniers matches toutes compétitions confondues), la deuxième pire attaque du championnat (18 buts inscrits) et plus mauvaise défense (45 pions encaissés, dont 20 dans les 30 premières minutes) a essuyé de sacrés trempes dernièrement : 4-0 à Toulouse (20e j. L2) et surtout 6-1 à Valenciennes (22e j. L2), avec un entraînement "punition" programmé par le nouvel entraîneur Albert Cartier à 2h du matin de retour du Nord. Et le contexte est plus que brûlant avec la fronde des supporters envers la direction. Mais le coach auxerrois Jean-Marc Furlan reste méfiant face à un adversaire qui n'a rien à perdre : "Nancy a un très bon entraîneur et un très bon potentiel offensif, même s'ils sont dans le dur. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les joueurs ne redoutent pas de jouer le premier, mais de jouer un mal-classé. C'est là où tu peux le plus en prendre plein la gueule." Une façon comme une autre de rester sur ses gardes. Mais il faudra malgré tout enfin lâcher les chevaux !

