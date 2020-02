Ligue 2 (J24) : Caen arrache héroïquement un point au Havre

Caen, France

Deux buts validés, trois refusés, deux cartons rouges et un suspense haletant. A défaut d'un grand niveau technique, le derby de Normandie a accouché d'un scenario surprenant au stade Océane.

Mieux entré en matière, Le Havre pense ouvrir le score au coeur du premier acte sur un tir de Basque à l'entrée de la surface, mais le but est finalement refusé pour un hors-jeu de position de Thiaré, au sol dans les 6 m après un contact avec Rivierez.

Ce n'est que partie remise pour les joueurs de Paul Le Guen qui vont bénéficié de la naïveté caennaise pour faire la différence. Gonçalves et Beka Beka se ratent au milieu du terrain et laisse partir Thiaré vers le but. Armougom revient sur le buteur havrais et le déséquilibre dans la surface. Pénalty et carton... jaune. Le défenseur réunionnais s'en sort bien mais le HAC prend l'avantage, Thiaré se faisant justice lui-même.

Caen à 10, mais décomplexé.

A la pause, Caen est mené, et c'est fort logique tant les joueurs de Dupraz n'ont que peu existé offensivement si ce n'est sur un centre fuyant de Gioacchini ou sur un but de Rivierez d'une belle bicyclette logiquement refusée pour une charge préalable de Jeannot sur Gorgelin. La reprise marque un mieux pour les rouge et bleu. Pourtant, c'est le moment que choisit Yago pour abandonner ses partenaires, coupable d'un coup de coude sur Ersoy.

Paradoxalement, ce coup du sort réveille des Malherbistes jusqu'alors moribonds. Plus mordants, enfin conquérants, les partenaires de Gonçalves poussent leurs hôtes à reculer, et à déjouer. Les entrées de Tchokounté et Vandermersch changent la physionomie d'une rencontre qui semble enfin tourner en leur faveur.

Ersoy est, lui aussi exclu, pour deux avertissements en moins de dix minutes (67'). Dans les minutes qui suivent, Caen semble maudit. L'arbitre refuse l'égalisation à Tchokounté pour un pied haut sur un magnifique retourné acrobatique, puis ne siffle pas une faute sur Gioacchini dans la surface de réparation...

Oniangué en sauveur

Dupraz joue son va-tout en lançant Tell dans les dernières minutes en lieu et place de Jeannot, qui se blesse seul. La pression caennaise s'accentue. Elle est récompensée à la 89ème minute par un but d'Oniangué qui reprend une longue touche d'Armougom mal dégagée par la défense havraise (1-1, 89').

Malgreé cinq minutes d'arrêts de jeu et une pression locale dans les derniers instants, Caen obtient le point du nul. Un nul au goût de victoire, et un peu d'inachevé. Devant la pâle figure havraise de la seconde période, on en est à se demander si ce SM Caen n'aurait pas pu repratir avec plus dans sa besace.

Un belle semaine

Quoiqu'il en soit, même s'ils n'ont pas totalement lavé l'affront du match aller, les Caennais ponctue une belle semaine. Trois matchs, deux victoires et un nul alors qu'ils ont joué deux fois à l'extérieur. Le SMC pointe à la 13ème place, à treize longueurs d'un Top 5 qui semble de plus en plus inaccessible. Piour autant, le bilan récent est bon et encourageant. A confirmer prochainement face à Troyes et Lens, eux aussi en course pour la montée dans l'élite.

Réactions

