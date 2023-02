Ligue 2 (J24) - Le DFCO avec une défense décimée contre le FC Metz

Les semaines passent et le DFCO n'avance toujours pas. 19e, à égalité de points avec le dernier, Dijon reçoit le FC Metz, samedi 18 février 2023 (19h). Sur une série de quatre défaites consécutives sans marquer, le DFCO doit absolument se réveiller, au risque de tomber en National à la fin de la saison. Si Dijon l'avait emporté au match aller , la tâche sera difficile face à Metz, 4e du championnat et invaincu depuis dix journées.

Le DFCO très diminué en défense

Le DFCO compte toujours plusieurs joueurs à l'infirmerie. Ousseynou Thioune (genou), Ahmad Ngouyamsa (adducteurs) et Christopher Rocchia (adducteurs) ne seront pas de la partie contre Metz samedi. Daniel Congré, blessé au pied dans le Chaudron, est forfait. Tout comme le jeune Reda Benchaa. Autre défenseur central, Sénou Coulibaly est incertain. Suspendu à Saint-Etienne le weekend dernier, le latéral Cheick Traoré devrait en revanche faire son retour.

Avec une telle pénurie de défenseurs, Omar Daf ne pourra pas renouveler son expérience de la défense à trois. Si Sénou Coulibaly venait à déclarer forfait, un seul central de formation serait disponible : Zargo Touré. Omar Daf pourrait choisir l'option Didier Ndong, qui peut jouer dans l'axe de la défense, ou Paul Joly, formé en défense centrale.

Les Lingon's sont en colère

Samedi, au delà du terrain, il faudra scruter les tribunes de Gaston-Gérard, et plus particulièrement la tribune Nord. Le groupe ultra des Lingon's boys a publié un communiqué cette semaine, fustigeant "dirigeants, staffs, joueurs", et invitant le public à les rejoindre "afin de prendre part aux actions menées".

"On est conscients de la situation, on travaille tous les jours pour basculer du bon coté. Que les supporters ne soient pas contents c'est normal et on l'accepte, indique Omar Daf. Mais l'important c'est de s'entourer d'ondes positives, chacun doit jouer son rôle".

Le FC Metz, candidat à la montée

Le FC Metz, actuel 4e de Ligue 2, est sur une dynamique bien opposée au DFCO. Relégués de Ligue 1, les Lorrains aimeraient bien, une nouvelle fois, faire "l'ascenseur" vers la première division. Le FC Metz est une équipe en forme et reste sur dix matchs consécutifs sans défaites en championnat.

"C'est l'une des meilleures formations de ce championnat, c'est une équipe très athlétique, une équipe-type de Ligue 2. Une équipe qui a de la vitesse et de la verticalité, analyse Omar Daf. Metz était programmé pour monter. Aujourd'hui, ils ne sont pas sur le podium. Je pense qu'ils seront en Ligue 1 la saison prochaine".

