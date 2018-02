Le Stade de Reims et le Stade Brestois n'ont pas réussi à se départager dans le dernier match de la 24e journée de ligue 2. Les Rémois ont proposé un match solide défensivement et auraient même pu décrocher la victoire à plusieurs reprises.

Brest, France

Contrairement aux Lorientais la semaine dernière, Le Stade Brestois n'a pas réussi l'exploit de faire tomber le leader deux fois cette saison. Le Stade de Reims repart du Stade Francis-Le Blé avec le point du match nul (0-0), dans une rencontre intéressante et engagée. Les Hommes de David Guion quittent tout de même la Bretagne avec une petite pointe d'amertume.

Parce que les Rémois étaient tout proches de prendre leur revanche sur le match aller. D'abord sur cette lourde frappe d'Anatole Ngamukol, titulaire lundi soir, qui s'écrase sur la barre transversale de Gautier Larsonneur (19'). Une minute plus tard, c'est Marvin Martin qui trouve le montant du portier breton aux seize mètres (20'). Un manque de réussite inhabituel pour les Rémois cette saison.

Un but refusé aux Rémois à tort

Les Brestois héritent et profitent quelques minutes plus tard d'un nouveau coup du sort. Pablo Chavarria, servi par Marvin Martin, se démène et déboule sur le côté gauche breton. Il sert parfaitement Jordan Siebatcheu qui glisse le cuir au fond du filet. L'arbitre de la rencontre, Franck Schneider met le sifflet à la bouche. La sanction tombe, Pablo Chavarria est hors-jeu au début de l'action selon les hommes en jaune. Le but n'est pas validé, à tort.

En deuxième mi-temps, Brestois et Rémois se neutralisent. Quelques frayeurs traversent tout de même les travées de Francis-Le Blé. Une frappe d'Anatole Ngamukol, seul mais excentré sur le côté gauche, passe au-dessus de la cage bretonne (75'). Pablo Chavarria, qui se présente seul face à Gautier Larsonneur, ne parvient pas non plus à cadrer son tir (80').

Les deux équipes se quittent donc sur un score nul et vierge. Le Stade de Reims, largement leader de ligue 2, a pris 1 seul point sur 12 possibles face aux deux équipes bretonnes du championnat, cette année.

-

A Brest (Stade Francis Le Blé), Brest et Reims font match nul 0 à 0

(Stade Francis Le Blé), Brest et Reims font match nul 0 à 0 Arbitre : F. Schneider

: F. Schneider Avertissements - aux Brestois Pi (69e) et Castelletto (90e+3) ; au Rémois Oudin (90e+3)

- aux Brestois Pi (69e) et Castelletto (90e+3) ; au Rémois Oudin (90e+3) Brest : Larsonneur - Bernard, Belaud, Weber, Castelletto - Grougi (cap), Faussurier, Autret (Gastien 90e), Charbonnier (Diallo 68e), Butin (Pintor 83), Pi. Entr. : Jean-Marc Furlan

: Larsonneur - Bernard, Belaud, Weber, Castelletto - Grougi (cap), Faussurier, Autret (Gastien 90e), Charbonnier (Diallo 68e), Butin (Pintor 83), Pi. Entr. : Jean-Marc Furlan Reims : Carrasso - Abdelhamid, Métanire, Bouhours (Disasi 45e+1), Jeanvier - Chavalerin, Martin (Ndom 76e), Da Cruz (cap), Ngamukol (Oudin 83e), Chavarria - Siebatcheu Entr. : David Guion

-

-

-

Selon-vous, quel a été le meilleur joueur du @StadeDeReims face à @SB29 ? — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 5, 2018

-

VIDEO | La réaction du milieu de terrain du @StadeDeReims Marvin Martin après le match nul (0-0) au @SB29#SB29SDR#FBsportpic.twitter.com/3Q3XpTLVCo — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 5, 2018

VIDEO | La réaction du capitaine du @StadeDeReims Danilson Da Cruz après le match nul (0-0) au @SB29#SB29SDR#FBsportpic.twitter.com/cUg0Zq9453 — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 5, 2018