Battus par Lorient lundi dernier au Stade Delaune (0-1), les Rémois seront à Brest ce soir pour reprendre leur chemin vers la Ligue 1 et essayer d'accentuer les écarts par rapport à leurs poursuivants.

Reims, France

Un peu à l'image de la semaine dernière, les Rémois connaîtront les résultats de leurs adversaires directs au moment d'entrée sur la pelouse du Stade Francis-Le-Blé à Brest ce lundi. Et un peu à l'image de la semaine dernière, il y aura matière à faire de sacrés écarts au classement en cas de succès en Bretagne. Mais la semaine dernière, cela n'avait pas forcement réussi aux Rémois, battus 1 à 0 à domicile face à Lorient. Alors cette fois-ci, il s'agira d'abord de réagir, de ne pas enchaîner une deuxième défaite en championnat qui à défaut de parler de coup d'arrêt, freinerait le rythme rémois. Le Stade de Reims n'est pas ressorti honteux et surclassé de son match face à Lorient, mais cette fois-ci, il faudra se montrer efficace face à une équipe de Brest qui n'a pas dit son dernier mot pour se meler au sprint finale en vue de l'accession en Ligue 1. Comme la semaine dernière, l'adversaire a aussi une bonne opération à effectuer ce lundi en cas de victoire face au leader rémois. Gageons que cette fois-ci, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets...

-

Gardiens : Johann CARRASSO, Nicolas LEMAITRE.

Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Samuel BOUHOURS, Axel DISASI, Julian JEANVIER, Romain METANIRE.

Milieux : Grégory BERTHIER, Xavier CHAVALERIN, Danilson DA CRUZ, Marvin MARTIN, Nolan MBEMBA, Aly NDOM.

Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Grejohn KYEI, Anatole NGAMUKOL, Rémi OUDIN, Theoson-Jordan SIEBATCHEU.

Infirmerie

Hassane KAMARA (cheville), Youssouf KONE (genou), Edouard MENDY (cuisse), Virgile PIECHOCKI (adducteur), Diego RIGONATO (fessier).

Absents

Patrick BAHANACK (choix), Moussa BANA (choix), Mathieu CAFARO (choix), Hendrick CAKIN (choix), Yohan ROCHE (choix), Lenny VALLIER (choix).

Les 18 joueurs du @StadeDeReims retenus pour le déplacement à @SB29@DiegoRigonatoR absent (muscle fessier) - Grégory Berthier de retour dans le groupe #SB29SDR#FBsportpic.twitter.com/HPym6x8DEK — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 4, 2018

-

-

-

VIDEO | Le gardien de but du @StadeDeReims Johann Carrasso évoque la situation au classement et comment ne pas s'impatienter alors qu'il reste 15 matches à disputer #FBsport#SB29SDRpic.twitter.com/JR1NTAHzim — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 2, 2018

-

-