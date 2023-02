Ligue 2 (J24) : le Stade Lavallois n'a plus gagné à l'extérieur depuis cinq mois

La dernière fois que les footballeurs mayennais ont célébré une victoire dans un autre vestiaire que celui du stade Le Basser, c'était le 17 septembre 2022, à Rouen. Un succès 3-1 contre QRM. Cinq mois se sont écoulés depuis et jamais le Stade Lavallois n'est parvenu à prendre les fameux "trois points". "À l'extérieur, on est à la recherche d'un match référence" a déclaré l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli en conférence de presse, "nous avons fait un match très solide à Caen mais sans se créer beaucoup d'occasions. J'ai envie que l'équipe remontre ses ambitions et son caractère à l'extérieur. C'était notre force la saison dernière, cela a été notre force sur ce début de saison. Il faut qu'on arrive à retrouver ça et cela peut passer sur un match contre Pau."

Hautbois et Da Silva forfaits

Pour ce douzième déplacement de la saison, l'entraîneur lavallois est notamment privé du gardien Maxime Hautbois (scaphoïde), de l'attaquant Sébastien Da Dilva (contracture). Remy Duterte, Pierrick Cros et Kevin Tapoko n'ont pas été retenus pour le voyage à Pau.

Stade Lavallois / Pau FC se dispute ce samedi 18 février à 19 heures.

>> Le match sera à vivre sur France Bleu Mayenne à partir de 18h45 avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant, Ulrich Le Pen.