Ligue 2 (J25) - AJA-Guingamp : rester maître chez soi pour avancer en championnat

Après la parenthèse presqu’enchantée de la Coupe de France, retour au pain quotidien de la Ligue 2 pour l’AJA, 5e, qui reçoit ce samedi à 15h Guingamp, 17e, pour la 25e journée de championnat. L’élimination en 32e de finale de la doyenne des compétitions, mercredi à domicile contre l’OM (0-2), s’est accompagnée de pas mal de satisfactions, notamment le jeu produit par les remplaçants auxerrois qui ont mis à mal une équipe marseillaise pas si remaniée que ça. Mais le match contre l’EAG est bien le plus important de la semaine, dans toutes les têtes, celles des supporters mais aussi des joueurs et dirigeants. Showtime.

Continuer à redresser la barre en restant maître à domicile

Plus de temps à perdre. Après avoir affronté à la suite trois gros cadors de la L2, Clermont, Troyes et Toulouse, pour respectivement deux défaites et une victoire, avant un nul sans prendre de but chez l’AC Ajaccio lors de la dernière journée, l’AJA voit son calendrier devenir un peu plus favorable, et aussi un peu plus allégé. Car terminé ou presque, les rencontres tous les trois jours. Surtout, les Auxerrois vont rencontrer coup sur coup trois équipes mal classées du championnat. Guingamp donc, puis Chambly (18e) et Rodez (14e). Sur ces trois parties, il sera difficile de se satisfaire d’autre chose que d’un 3/3 en termes de victoire.

Car l’AJA a perdu trop de points en route en ce début d’année 2021 : neuf unités engrangées sur 21 possibles, soit deux victoires, trois nuls et deux défaites. Trop peu pour espérer se rapprocher des deux premières places, synonymes de montée directe. D’autant que la 5e place des Icaunais, 40 points, reste encore fragile : le Paris FC (6e, 37 points) et Valenciennes (7e, 35 points) sont en embuscade. Il ne faudra donc pas se louper pour ce 10e match en même pas six semaines. 10, c’est aussi le nombre de rencontres sans revers d’affilée à domicile cette saison pour l’AJA. Soit huit victoires et deux nuls à l’Abbé-Deschamps. Si le club icaunais évite encore la défaite, il établirait sa plus longue série d’invincibilité sur une même saison depuis l’instauration de la poule unique en 1993/1994. Une belle source de motivation pour cette équipe qui n'a plus perdu chez elle depuis le 12 septembre contre Clermont (0-1, 3e j.).

D’ailleurs, même si les supporters ne seront, huis clos et crise sanitaire obligent, pas à l’intérieur du stade pour pousser leur équipe, c’est bien à l’extérieur qu’on les retrouvera. En effet, la préfecture de l’Yonne vient d’autoriser un rassemblement de fans en face de l'Abbé-Deschamps à 13h - soit deux heures avant le coup d’envoi - au parking de la Noue, organisé par le groupe des Ultras Auxerre 1990. Démarche soutenue par le club et rassemblement destiné à venir encourager les joueurs icaunais pour ce premier match du dernier tiers du championnat, en réservant une sorte de haie d’honneur au car des joueurs avec masques obligatoires, distanciation sociale de rigueur, banderoles, écharpes, et quelques fumigènes. De quoi montrer aux Ajaïstes que malgré l’absence de supporters au stade depuis maintenant bientôt quatre mois, les amoureux de l’AJA sont toujours là.

Furlan se prive de certains joueurs titulaires face à l’OM

Les habituels coiffeurs ont prouvé leur valeur contre l’OM en Coupe. Et pourtant, certains d’entre eux vont rester à quai. Titulaires mercredi avec au final un rendu de copies plutôt satisfaisant, le défenseur Alec Georgen, le milieu Aly Ndom et l’attaquant Yanis Begraoui n’ont pas été convoqués par le coach, Jean-Marc Furlan.

Preuve que les prestations des uns et des autres n’ont pas modifié le choix final du technicien au moment de composer son groupe de 18. Notamment pour Georgen, relégué en numéro 3 au poste de latéral droit derrière l’inamovible Carlens Arcus et Alexandre Coeff en dépannage. Même chose pour Yanis Begraoui, qui n’est pas une alternative fiable, selon l'entraîneur, au poste de doublure de Mickaël Le Bihan en pointe. Bien que le meilleur buteur de L2 (14 réalisations) soit en manque d’efficacité en ce moment avec un but inscrit en 10 matches toutes compétitions confondues (le 9 janvier, 2-2 à Grenoble, 19e j.)

Côté retours, l’AJA enregistre des renforts qui ne seront pas de trop. Expulsé contre l’AC Ajaccio, Gautier Lloris a purgé son match de suspension face à l’OM. Il postule donc à une place de titulaire en défense centrale. Pas entré en jeu contre Marseille pour souffler, la sentinelle Birama Touré devrait reprendre son poste. Enfin, le meneur et meilleur passeur de L2 (neuf passes décisive) Hamza Sakhi, forfait en Corse à cause de son dos, est là.

Guingamp, En Arrière toute

C’est peu dire que l’adversaire du jour de l’AJA est dans la panade. Et encore plus qu’au match aller, remporté le 19 octobre dernier par les Guingampais à Roudourou (2-0, 7e j.) après un match insipide des Icuanais. L’EAG est aujourd'hui 17e, soit premier non relégable. Surtout, les Bretons n’ont remporté qu’un match sur leurs 17 dernières rencontres (10 nuls, six défaites), c’était le 8 janvier, face à Châteauroux (3-2, 19e j.). Plus récemment, Guingamp reste sur six matches de suite sans gagner (trois nuls, trois défaites).

Il faut dire que Guingamp vit une saison plus que tumultueuse : après deux changements d’entraîneurs, Sylvain Didot et Mecha Bazdarevic, c’est le coach intérimaire et ex-adjoint de Rudi Garcia de Dijon à Marseille Frédéric Bompard, au moins confirmé en Bourgogne et face à Caen, qui est sur le banc. Sans oublier le changement de président, après la démission de Bertrand Desplats fin décembre et la nomination de Fred Le Grand pour le remplacer dans la foulée. Rien de bien serein.

Une formation guingampaise qui, quand on y regarde de plus près sur le papier, n’est pas à sa place au vu de la qualité intrinsèque de certains joueurs. Mais ces derniers n’y arrivent pas, à l’image du meneur de jeu Youssouf M'Changama, le joueur ayant a effectué le plus de tirs sans trouver le fond des filets adverses en Ligue 2 cette saison (40 tentatives, zéro but). Paul-Georges Ntep aura-t-il davantage plus d’efficacité ? Non convoqué au match aller, l’ancien Icaunais (2011/2014), 28 ans et seulement 17 minutes de jeu disputées par match, pourrait se rappeler aux mauvais souvenirs de ses coéquipiers. S’il pouvait attendre encore un peu…