Reims

A Reims (Stade Auguste-Delaune), le Stade de Reims bat Sochaux 3-0

Mi-temps : 1-0

: 1-0 Arbitre: Jérémy Stinat

Jérémy Stinat Buts - Chavarria (24e, 76e) et Abdelhamid (74e)

Chavarria (24e, 76e) et Abdelhamid (74e) Avertissements - Au Sochalien Florent Ogier (64e)

- Au Sochalien Florent Ogier (64e) Reims : Lemaître - Bouhours (Disasi, 46e), Abdelhamid, Jeanvier, Métanire - Da Cruz (cap), Chavalerin, Martin (Ngamukol, 13e), Oudin (Mbemba, 80e), Chavarria, Siebatcheu. Entr. : David Guion

: Lemaître - Bouhours (Disasi, 46e), Abdelhamid, Jeanvier, Métanire - Da Cruz (cap), Chavalerin, Martin (Ngamukol, 13e), Oudin (Mbemba, 80e), Chavarria, Siebatcheu. Entr. : David Guion Sochaux : Prévôt (Ati Zigi, 58e) - Ogier, Pendant (Bergdich, 30e), Fuchs, Berenguer, Sao, Ruiz, Daham, Tardieu (cap), Touzghar, Bakayoko (Méité, 75e). Entr. : Peter Ziedler

L'adage n'est pas systématique. Sans gagner pendant deux matchs, les Rémois n'ont pas attendu le troisième pour reprendre de l'allant. Dès les premières secondes, les hommes de David Guion étaient décidés à offrir une soirée difficile à son visiteur du soir. Mais la frappe de Rémi Oudin trouvait les gants de Maxime Prévôt après 20 secondes. Contrariés, les Rémois le seront dix minutes plus tard lorsque Marvin Martin se luxait l'épaule.

Mais rien ne semble résister aux Rémois lorsque ces derniers sont décidés de ne rien lâcher. A force de tester la réactivité fébrile de la défense doubiste, les locaux finissaient par trouver l'ouverture, Pablo Chavarria convertissant idéalement l'offrande de Rémi Oudin. Le score aurait plus lourd si les choix offensifs étaient meilleurs. Mais à défaut d'être réaliste offensivement, les Marnais restaient costauds derrière à l'image d'un Yunis Abdelhamid impérial. C'est d'ailleurs lui qui soulage les siens à la réception d'un corner (2-0, 74e). Le plus dur était fait. Juste le temps pour l'Argentin Chavarria de signer un doublé et l'affaire était close.

Fort d'une prestation solide, le Stade de Reims a retrouvé son allant. Avec 57 points, les Rémois sont plus proches que jamais d'une montée en Ligue 1.

VIDEO | La réaction du gardien de but du @StadeDeReims Nicolas Lemaitre après la victoire face à @FCSM_officiel (3-0) #SDRFCSM#FBsportpic.twitter.com/dfObiVVLfn — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 9, 2018

VIDEO | La réaction du capitaine du @StadeDeReims Danilson Da Cruz après la victoire face à @FCSM_officiel (3-0) #SDRFCSM#FBsportpic.twitter.com/Q60QUbikyi — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) February 9, 2018