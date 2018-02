Ligue 2 (J25) | Le Stade de Reims veut reprendre ses bonnes habitudes face à Sochaux (20 heures)

Par Alexandre Audabram, France Bleu Champagne-Ardenne

Les Rémois n'ont plus gagné depuis 3 semaines et le succès à Bourg-Perronas. Après la défaite face à Lorient et le match nul à Brest, les hommes de David Guion ont une grande envie de retrouver le chemin de la victoire afin de poursuivre leur marche vers la Ligue 1