Ligue 2 (J25) - De nombreux absents pour le déplacement du DFCO à Bastia

Deux défaites sur les deux derniers matchs - contre Pau et Toulouse - et la volonté de se relancer pour le DFCO, qui poursuit son parcours (très) irrégulier depuis le début de la saison. Les "Rouges" (13e) se déplacent à Bastia (15e), samedi 19 février 2022. Ce qui pouvait apparaître sur le papier comme une rencontre déséquilibrée entre un relégué de Ligue 1 et un promu de National se transforme en un match important dans la lutte pour le maintien.

De nombreux absents

Déjà absents la semaine dernière contre Pau, les milieux Valentin Jacob (genou) et Lucas Deaux (côtes) sont toujours écartés des terrains à cause de blessures. Idem pour le couteau-suisse marseillais Christopher Rocchia.

Touché au genou, le jeune Wilitty Younoussa ne sera pas du déplacement en Corse. Fred Sammaritano, malade, est également absent, tout comme Zargo Touré.

L'urgence de prendre des points

Dijon, 13e avec 29 points, veut éviter de se faire doubler par Bastia, 15e avant 19 points. Et les Dijonnais seraient bien inspirer de regarder vers le bas de tableau pour se remettre en marche. Les concurrents sont proches, la 18e place de barragiste étant à 4 points - la 19e, relégable en National, à 5 points.

Bastia, invaincu à domicile

Trois victoires, neuf matchs nuls ... et aucune défaite au Stade Armand Cesari. Tel est le bilan du SC Bastia sur sa pelouse cette saison, seule équipe à ne pas avoir perdu à domicile en Ligue 2.

Cette saison, l'autre déplacement du DFCO en Corse s'était soldé par une défaite : 1-0 sur la pelouse d'Ajaccio, avec un but concédé à la toute dernière minute.