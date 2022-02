FC Sochaux : les supporters d'Ajaccio interdits de déplacement au stade Bonal

Le stade Bonal sonnera surtout jaune et bleu le 19 février prochain, puisqu'il n'y aura que des supporters du FCSM lors de la réception d'Ajaccio. Le préfet du Doubs interdit aux supporters ajacciens d'entrer au stade Bonal et dans le centre-ville de Montbéliard.

Pas de supporters d'Ajaccio à Bonal et dans les rues de Montbéliard. Les supporters du club corse seront interdits d'entrer dans le stade Bonal et le centre-ville de Montbéliard ce samedi 19 février, de 10 heures à 20 heures, le jour du match entre Sochaux et l'AC Ajaccio. Le préfet du Doubs a publié un arrêté en ce sens ce 9 février 2022. Tous les accès au stade Bonal et au centre-ville seront interdits "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'AC Ajaccio", précise l'arrêté.

Près de 250 supporters corses étaient attendus en Franche-Comté, dont 180 devaient venir par un avion affrété par la compagnie Air Corsica à destination de l'aéroport Bâle-Mulhouse.

Des incidents au match aller en Corse

Quelques mois plus tôt, la rencontre entre le club corse et Sochaux, au stade François-Coty, avait été émaillée d'incidents, le 11 septembre 2021. Peu après la fin du match, un attroupement s'était formé devant le bus qui devait ramener les joueurs d'Omar Daf à l'aéroport, et des incidents avaient éclaté entre les joueurs des deux équipes. A tel point qu'un membre de la sécurité du club corse accusait un joueur sochalien de l'avoir frappé. Il s'agissait en l'occurrence du défenseur Christophe Diedhiou, qui avait passé la nuit en garde à vue puis suspendu par le Ligue de Football Professionnelle.

La version, côté franc-comtois, c'est que la délégation sochalienne "a été menacée. Tous, on a été menacés de se faire ouvrir le crâne, menacés de se faire égorger, etc. par des gens qu'on ne connaissait pas. Alors écoutez ça, c'est factuel, des faits que tout le monde peut corroborer", expliquait le directeur général exécutif du FCSM, Samuel Laurent."