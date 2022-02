Ligue 2 (J25) - Niort-AJA : rebond attendu face à des Chamois qui réussissent aux Auxerrois

Continuer à faire tourner les Chamois en bourrique pour ne pas passer pour des ânes. La formule est triviale, mais l'enjeu est de taille pour l'AJA (5e, 39 points) qui se déplace sur le terrain de Niort (7e, 35 points) ce samedi (19h, 25e j. L2). Après quatre matches de suite sans gagner et un ultime nul décevant à domicile face à la lanterne rouge nancéenne (1-1, 24e j. L2), les Icaunais sont à un tournant face à un concurrent du Top 5. Certes, Auxerre restera parmi les cinq premiers quoiqu'il arrive, ayant également ce matelas d'avance de quatre unités sur le 6e, Le Havre, qui se déplace chez le leader Toulouse lundi. Mais le club ajaïste se doit de rebondir pour se sortir de sa mauvaise passe actuelle, qui dure depuis début novembre (deux victoires en neuf rencontres). Pour ça, il faudra garder une bonne vieille habitude prise dernièrement : battre les Poitevins, et si possible dans les grandes largeurs.

L'enjeu : regoûter enfin à la victoire en poursuivant la belle série face aux Niortais

Car les chiffres donnent le tournis. L'AJA reste invaincue face aux Niortais en huit confrontations. Mieux, lors des trois derniers affrontements, les Auxerrois l'ont emporté de façon nette et sans bavure : 6-0 et 4-0 la saison dernière, 4-0 au match aller de l'exercice en cours. Soit un score cumulé de 14-0 ! Forcément, voilà un adversaire qu'apprécie le coach Jean-Marc Furlan : "Au match aller, on avait gagné, mais cette équipe m'avait beaucoup plu. Contrairement à certaines autres teams, ils prennent beaucoup de risques, et ont beaucoup d'audace. J'avais adoré ça. Chez eux, ils sont très performants. Il va nous falloir être très compétents. C'est une équipe très solide, très dynamique, jeune, et ça va être un challenge très important pour nous !" Car même si l'AJA peut se targuer d'être la bête noire de Niort, l'équipe de Sébastien Desabre n'est pas à prendre à la légère : c'est la seule du championnat, avec Caen, à avoir réussi à battre le leader toulousain (2-1, 17e j. L2) ! Elle a également disposé du dauphin, le Paris FC, sur un score large, encore à domicile (4-1, 10e j. L2).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Mais malgré tout, le jeu ouvert proposé par les Poitevins peut tout à fait convenir au plan ajaïste insiste le milieu/défenseur auxerrois Alexandre Coeff : "Peut-être que c'est une équipe qui va davantage nous correspondre car elle est joueuse. On vient d'enchaîner quatre ou cinq matches face à des formations qui jouaient toutes derrières, regroupées. Forcément, c'est ce qu'on déteste le plus. Là, ça risque d'être un match un peu plus animé. En tout cas, on préfère jouer ces équipes-là, où ça propose du vrai foot. Ils vont être revanchards par rapport à leur dernière défaite à Grenoble. Maintenant, on va surtout mettre l'accent sur le plaisir : se faire plaisir, faire plaisir à nos supporters parce que généralement, c'est ce qui amène des points." Un Alexandre Coeff qui souhaite ne pas rentrer bredouille des Deux-Sèvres, à plus d'un titre. "J'espère qu'on pourra faire une petite fête dans le bus sur le retour, car je fête mes 30 ans dimanche. J'espère que ça ne fera pas trop la gueule, si vous voyez ce que je veux dire." On voit très bien !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Le groupe icaunais : Bernard dans le groupe, Furlan encore contrarié par le manque de profondeur

On prend quasiment les mêmes, et on recommence ! Par rapport au groupe convoqué contre Nancy, un seul élément change : le gardien numéro Théo De Percin fait son retour en tant que numéro 2 et c'est Sonny Laiton qui en fait les frais. Autrement, le défenseur et vice-capitaine Quentin Bernard, sorti blessé au genou en début de rencontre face aux Nancéens, est bien du voyage, déclaré apte par le coach icaunais. Un groupe dont Jean-Marc Furlan a de nouveau pointé, avec insistance, le manque de profondeur en conférence de presse d'avant-match lorsqu'il fut de nouveau questionné sur la mauvaise passe actuelle. "Le problème, c'est surtout par rapport à la concurrence, la largeur et l'épaisseur de l'effectif. Quand on est allé à Toulouse, Montanier (le coach du TFC) m'a dit : 'J'ai 23 joueurs de très haut niveau.' Il m'aurait mis une claque, c'était pareil (rires). Tu vois, par exemple, aujourd'hui (vendredi) à l'entraînement, sur 20 joueurs, j'avais sept jeunes. Et donc par rapport à certaines équipes concurrentes, nous n'avons pas un effectif à la palette très, très large. C'est aussi lié en fait que sur une saison, au bout d'un moment, si tu ne fais pas de turnover, tu as toujours un ou deux mois, à cause des blessures et des petits maux, qui font que tu te retrouves dans des moments difficiles. "

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Et de poursuivre : "C'est juste une question de fluidité de jeu, de conditions physiques. Et il y a deux, trois, quatre leaders qui nous permettaient de franchir les paliers et qui sont moins bien maintenant. N'importe quel supporter va te dire : 'Change les joueurs, mets des jeunes !' Mais moi, je suis sur le terrain, tous les jours, quatre ou cinq heures avec eux. Et tu n'as pas les mêmes perspectives pour l'avenir !" Un refrain qui se fait de plus en plus entendre de la part de l'entraîneur dernièrement. Et ce alors que seuls Gautier Lloris et Ousoumane Camara sont indisponibles, et que le groupe, voulu resserré par le coach lui-même, semble au complet, avec le luxe de se passer dernièrement des jeunes Iyad Mohamed, Kévin Danois, Nicolas Mercier et Mohamed Ben Fredj (les trois derniers cités sous contrat professionnel), mis à disposition de la réserve. Un effectif renforcé cette saison par les arrivées non négligeables de Gaëtan Charbonnier, Gaëtan Perrin, Alexis Trouillet (prêté par Nice) et Théo Pellenard, malgré les restrictions de la DNCG. Un groupe largement capable de faire mieux actuellement, et qui, de toute manière, devra terminer la saison à la plus haute place possible. Histoire de ne pas avoir de regrets.

L'adversaire : Des Niortais pas loin du Top 5 et qui ont du répondant

Après une belle série d'invincibilité de six matches (quatre victoires dont trois à la suite, deux nuls), les Niortais marquent un peu le pas depuis début février. Eux qui avaient l'occasion de dépasser les Icaunais au classement ont perdu leurs deux dernières rencontres, à Amiens samedi dernier (3-1, 24e j. L2) et à Grenoble mardi (1-0, 22e j. L2 en retard). Le club chamois, plutôt à l'aise en défense (25 pions encaissés et dix clean sheets cette saison pour le portier Quentin Braat), ne semble pas forcément exceptionnel dans la surface adverse au regard des statistiques en attaque (28 buts marqués). Mais sur le front offensif, il y aura malgré tout du beau monde à surveiller de près côté niortais.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



D'abord, le virevoltant ailier droit Bilal Boutobba, cinq buts, six passes décisives et 54 dribbles réussis, plus haut total en L2. Puis, l'efficace Ibrahim Sissoko; six buts et une passe décisive en 14 matches pour celui qui n'a pas joué la saison dernière à cause d'une blessure au genou et auteur de 15 réalisations en 24 rencontres lors de l'exercice 2019/2020. Ensuite, la révélation au poste de meneur, Moataz Zemzemi, deux buts, trois passes décisives et seul joueur à avoir dépassé les 14 km parcourus sur un match - même deux - cette saison. Et puis, il y a Yanis Merdji, l'ancien Auxerrois (2018/2020) qui semble s'épanouir dans son rôle d'ailier gauche tantôt titulaire, tantôt remplaçant (trois buts sur ses sept derniers matches, 22 rencontres disputées dont 12 aligné dans le 11 de départ). L'arrière-garde icaunaise va avoir du boulot !

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre