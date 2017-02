Ligue 2 (J25) | Pour le Stade de Reims, c'est la victoire ou le doute...

Après les premiers résultats de cette journée, les Rémois devront s'imposer face à Sochaux (15 heures) pour prendre la 2e place. Il s'agira de retrouver le chemin du succès à Delaune là où l'équipe a pris les points lors de la phase aller. Tout autre résultat qu'une victoire serait problématique.

Il est loin le temps où le Stade de Reims était irrésistible au Stade Delaune... Le temps où sans forcement bien jouer, le Stade de Reims arrachait les trois points de la victoire, faisant de Delaune une forteresse quasi imprenable. Depuis le succès 2 à 0 face à Troyes juste avant la trêve, les Rémois n'ont toujours pas gagné à domicile. Deux matches, deux résultats nuls face à Valenciennes (0-0) et Tours (1-1). Pour espérer retrouver la Ligue 1 d'ici la fin de l'année, les Rémois vont devoir reprendre leurs bonnes habitudes au risque de voir passer devant des concurrents directs à la montée. En se prenant à rêver, si les Rémois venaient à remporter les 8 derniers matches de la saison disputés à domicile (Sochaux, Brest, Ajaccio AC, Lens, Strasbourg, Nîmes, Orléans, Amiens) alors les Rémois seraient à coup sûr en Ligue 1 avec 63 points au compteur... Voilà pour le rêve et la théorie, car dans la réalité, il est difficile d'imaginer un 8 sur 8 une peu comme lors de la phase aller. Mais sans être si gourmand, Reims devra au moins battre ses concurrents directs faute de pouvoir s'exprimer face à des équipes plus modestes, et cela commence ce samedi face à Sochaux...

Gardiens : LEMAITRE Nicolas, LOUCHET Jean.

Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul 1 but partout. © Maxppp - Archives

Dans la course à la montée avant la trêve, le FC Sochaux vit une vraie crise de résultats avec 4 défaites et un nul en championnat depuis le début de l'année 2017. Ce qui n'a pas pour autant écarté l'équipe sochalienne de cette course, à condition bien sûr de vite réagir. Les Sochaliens ont peut-être souffert de cette élimination cruelle en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Ils ont poussé le leader de la Ligue 1, Monaco, jusqu'à la séance des tirs-au-but après avoir mené 1 à 0 dans le temps réglementaire. Si Sochaux a bien réagi face au leader Brest la semaine dernière malgré la défaite 2 à 0, les deux revers face à des équipes relégables : Orléans (1-0) et Auxerre (0-1) ont un peu plus entamé la confiance de cette équipe qui prend beaucoup de buts. Mais les Rémois devront se méfier d'une formation qui a un vrai potentiel qui peut s'exprimer à nouveau.

Florian Martin met la pression sur... Nicolas Lemaître

Les Sochaliens sont évident informés des problèmes que connaît le Stade de Reims au niveau de ses gardiens de but. Et ils espèrent bien en profiter à l'image de Florian Martin :

