Ligue 2 (J25) : Caen s'impose 2-1 face à Guingamp et intègre le top 5

Le Stade Malherbe Caen était en Bretagne pour défier Guingamp au Roudourou pour la 25e journée de Ligue 2. Le SMC s'est imposé (2-1) grâce à des buts de Yoann Court (18'), son premier cette saison et un but de Godson Kyeremeh (42'), tonitruant et auteur de son 4e but de la saison ainsi qu'une passe décisive sur le but de Court. Guingamp a réduit la marque au retour des vestiaires, à la 53e minute de jeu, par l'intermédiaire d'El Ouazzani. Caen entre dans le top 5 de Ligue 2.

Un mois de février quasi parfait

Les hommes de Stéphane Moulin valident un mois de février presque parfait avec 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs ! Si les caennais ont dominé la première période, c'était plus brouillon en seconde mi-temps avec la réduction du score guingampaise, mais le SMC a fait le dos rond et peut notamment remercier son gardien, Anthony Mandréa, encore à la hauteur de l'événement ce soir. En bref, Caen ce soir, c'est deux tirs cadrés-deux buts. Un Malherbe chirurgical.

Réactions à suivre...

