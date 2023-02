Ligue 2 (J25) - Toujours des absents en défense pour le déplacement du DFCO à Valenciennes

Le DFCO n'a pas attendu ce déplacement à Valenciennes pour perdre le nord. 19e de Ligue 2, relégable et menacé d'une descente en National, Dijon reste sur une série de cinq matchs sans gagner et sans marquer. Même si la dernière rencontre contre Metz (match nul 0-0) , peut être considérée comme encourageante, le DFCO devra en faire (beaucoup) plus pour espérer se maintenir.

Le DFCO toujours très amoindri en défense

Le DFCO sera toujours privé de plusieurs défenseurs. Daniel Congré, Ahmad Ngouyamsa, Christopher Rocchia, sont toujours forfaits. Une décision sera prise après l'entraînement de vendredi pour Sénou Coulibaly, incertain. Cheick Traoré, qui a ressenti une douleur au genou, est également incertain. Trois défenseurs issus de l'équipe réserve (N3) ont renforcé le groupe cette semaine à l'entraînement : Zakaria Ariss, Karim Attoumani et Axel Drouhin.

Malades la semaine dernière mais présents sur la pelouse, Didier Ndong et Bryan Soumaré sont aptes. Quant à un retour dans le groupe de Valentin Jacob, écarté face à Metz le weekend dernier, Omar Daf est resté évasif sur le sujet en conférence de presse d'avant-match.

Regagner à l'extérieur ... et marquer

Le maintien du DFCO passera par de meilleures performances loin de Gaston-Gérard. C'est impératif. Une victoire, un match nul, huit défaites, pour l'instant, le bilan est famélique. Depuis le début de la saison, Dijon n'a pris que cinq points loin de ses bases - un seul depuis le mois d'août (0-0 à Grenoble, avant la trêve pour la Coupe du monde). La seule victoire à l'extérieur de la saison remonte toujours au 27 août, et un succès à Metz.

En plus, en attaque, c'est la panne sèche. Dijon n'a plus marqué depuis cinq matchs. "Les attaquants marchent beaucoup à la confiance, nous nous créons des situations. Ils sont frustrés. On connait leur détermination, on connait l'importance pour les attaquants de marquer. C'est aussi par séries. Il ne faut rien révolutionner, ils ont en entraîneur spécifique, il faut persévérer", martèle Omar Daf.

Valenciennes gagne peu

13e de Ligue 2 avec 30 points, le VAFC n'est pas non plus sur une bonne dynamique. Les joueurs du Nord restent sur un match nul à domicile contre Rodez (0-0) mais surtout sur une série d'une seule victoire sur les douze derniers matchs en championnat.

De son côté, le DFCO ne totalise que deux victoires sur les 19 dernière sorties. Le match aller contre Valenciennes, le 13 janvier 2023, reste d'ailleurs la dernière victoire dijonnaise. Auteur de sa première réalisation sous le maillot dijonnais à cette occasion, Idrissa Camara, est le dernier buteur dijonnais en date.

