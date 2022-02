Ligue 2 (J26) - AJA - Quevilly-Rouen : Auxerre veut redevenir maître chez soi et enchaîner

Maintenant, à l'AJA d'enchaîner ! Après leur succès 1-0 à Niort (25e j. L2) au cours d'une rencontre où ils auront été à la fois sérieux et appliqués en première période puis solidaires et solides même en étant dominés dans le second acte, les Icaunais (5e, 42 points) doivent désormais franchir une autre étape dans leur parcours semé d'embûches pour gravir les plus hautes marches du Top 5 : enfin réaliser une partie aboutie de bout en bout face à un adversaire mal classé, Quevilly-Rouen (16e, 29 points), ce samedi (19h, 26e j. L2) et entamer une série de victoires. Au moins deux de suite, ce qui n'est plus arrivé depuis début novembre. D'autant qu'à 15h le même jour, le Paris FC (2e, 48 points) et Sochaux (4e, 44 points) pourraient l'un et l'autre, l'un ou l'autre, laisser des plumes au cours de leur confrontation choc.

Les enjeux : redevenir maître à l'Abbé-Deschamps et refaire le plein de confiance

Pour durer dans cette course à la montée, être maître chez soi fait partie des fameux protocoles de la saison de Jean-Marc Furlan. Or, voilà quatre matches de suite que les Ajaïstes n'ont plus gagné à l'Abbé-Deschamps (deux nuls, deux défaites). La dernière victoire à la maison remonte au 6 novembre, et le succès face à Pau (4-1, 15e j. L2), devant 10 306 spectateurs, le record d'affluence de la saison. "Retrouver une victoire devant le public, ça nous ferait du bien, pose le meneur de jeu icaunais Hamza Sakhi. Surtout pour le public. Si on continue comme on l'a fait contre Niort et en seconde période contre Nancy, ça pourrait bien le faire." Justement, le 12 février à domicile contre les Lorrains (1-1, 24e j. L2), ils étaient à peine plus de 5 000 au stade, malgré la fin de la jauge. "Forcément, on attend plus de monde, souhaite l'Auxerrois. Mais il faudra gagner pour que les spectateurs reviennent en nombre. J'espère qu'ils seront présents contre QRM."

Refaire le plein de confiance à domicile, oui. Mais refaire le plein de confiance tout court. Car malgré le sursaut dans le Poitou, le coach ajaïste a de nouveau exhorté ses joueurs à davantage se lâcher malgré la pression du résultat. "Il y a beaucoup de tension et de nervosité par rapport au fait que c'est une équipe qui voudrait être largement devant, analyse Jean-Marc Furlan, qui vivra sa 100e sur le banc icaunais contre Quevilly-Rouen. Et ça n'est pas de bon augure pour un footballeur professionnel. Au contraire, il faut être détendu, cool, et s'amuser. C'est le plus important, le plus dur, ce sur quoi je travaille le plus tous les jours. Certains des collègues entraîneurs au très haut niveau vont travailler sur d'autres aspects. Parce qu'ils vont avoir 15 ou 20 guerriers en face, qui vont te marcher sur la gueule car ce sont des phénomènes. Ils vont te regarder en te disant : 'Attention, sois à la hauteur ! Parce que moi, je vais l'être !' Mais ce n'est pas trop notre cas." Les Auxerrois auront donc besoin d'un maximum de soutien pour soulever des montagnes, et ça commence par une entame de feu à l'Abbé-Deschamps alors que l'AJA a encaissé l'ouverture du score dans le premier quart d'heure sur trois de ses quatre derniers matches à domicile.

Le groupe : des leaders d'attaque à retrouver, mais dans quelle configuration ?

On prend les mêmes, et on recommence. Hormis Sonny Laiton qui fut gardien numéro 2 contre Nancy, les cinq derniers groupes convoqués par Jean-Marc Furlan sont identiques. Hamza Sakhi, malade la semaine (double otite), est apte, tandis que le latéral Alec Georgen (cheville), le défenseur central Gautier Lloris (ischios, de retour d'ici "sept ou dix jours" dixit 'JMF') et le milieu Ousoumane Camara (reprise) sont toujours absents. Un effectif dans lequel les cadres offensifs, notamment Mathias Autret, Hamza Sakhi et Gaëtan Charbonnier, sont un peu dans le dur dans leur influence et dans les stats depuis le retour à la compétition des Icaunais fin janvier après le cluster dans les rangs ajaïstes : sur les cinq derniers matches, une passe décisive pour Autret et Sakhi, et un but pour Charbonnier. Sans les citer, le coach a fait mention de cette volonté de parvenir à de nouveau "faire éclore" ses baromètres du jeu d'attaque : "C'est ce qui m'importe principalement et m'inquiète aussi le plus. On va revenir dans la fluidité avec un peu plus de temps par rapport à ce que je vois sur la potentialité de certains de mes leaders."

Une attaque dont Rémy Dugimont était justement l'un des leaders la saison passée (14 buts) mais qui, à cause d'une blessure en pleine préparation l'été dernier, s'accroche pour tenter de revenir de sa galère (un but seulement cette saison en Coupe de France face à Lille, quatre titularisations en championnat). Et si Jean-Marc Furlan décidait d'aligner d'entrée le vétéran (35 ans) pour lui redonner confiance aux côtés de 'Charbo' dans un 4-4-2 pour lutter contre la défense à cinq des Normands ? Les derniers buts de Dugigoal en Ligue 2 remontent au 15 mai 2021, un doublé à Sochaux pour la 38e et ultime journée. Et si l'ancien du FC Rouen, club où il a vécu l'une des plus belles périodes de sa carrière (2011/2013), faisait de nouveau claquer les filets en championnat pour se rappeler aux bons souvenirs des Normands ?

L'adversaire : un QRM dans le dur et qui se cherche

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. La maxime s'applique parfaitement à la période qu'est en train de vivre Quevilly-Rouen. 11e à la trêve hivernale au bout de la phase aller avec 24 points, le club normand a vu le départ début janvier de son entraîneur, Bruno Irles, sensible aux sirènes de la Ligue 1. Artisan majeur de la montée de QRM en L2, le coach a signé à Troyes, laissant sa place sur le banc à Fabien Mercadal. Mais depuis, le compteur tourne beaucoup plus lentement : cinq points pris en six matches (une victoire, deux nuls, trois défaites) et une 16e place au classement, à quatre unités du barragiste Grenoble, cinq du premier relégable Dunkerque.

Fils de Jacques Mercadal, ancien joueur d'Auxerre en D3, l'entraîneur normand va en plus devoir se passer de son meilleur buteur, l'Haïtien Duckens Nazon (six réalisations), qui ne marque plus depuis le changement de coach. Autre Grenadier absent, le défenseur Stéphane Lambèse. Une équipe normande qui a perdu ses trois derniers déplacements en championnat, sans jamais parvenir à marquer. Autant d'indicateurs qui laissent à penser que l'AJA est favorite. Mais ce match est à prendre avec le plus grand des sérieux. Même lanterne rouge, Nancy a réussi à glaner un point lors de la dernière réception à l'Abbé-Deschamps...

Pour suivre l'actualité de l'AJA sur France Bleu Auxerre